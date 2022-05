Lovitură pentru Putin! Un diplomat rus la Geneva demisionează și face praf regimul de la Moscova: "Totul este despre minciuni, război și ură!"

Boris Bondarev, în vârstă de 41 de ani, și-a expediat demisia luni dimineață către misiunea diplomatică rusă.

În calitate de consilier diplomatic, el a fost implicat în demersurile Rusiei la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, după ce a fost în misiune în locuri precum Cambodgia și Mongolia.

Contactat telefonic, Bondarev (foto interior) a confirmat că și-a prezentat demisia într-o scrisoare adresată ambasadorului Ghenadi Gatilov, notează Associated Press.

"Este intolerabil ceea ce face guvernul meu acum. Ca funcționar public, trebuie să am o parte din responsabilitate și nu vreau asta", a declarat el pentru agenția de presă menționată.

Bondarev a spus că nu a primit încă nicio reacție de la oficialii ruși.

"Dacă sunt îngrijorat de posibila reacție de la Moscova? Trebuie să fiu îngrijorat de asta", a estimat el, adăugând că "nu toți diplomații ruși sunt pro-război".

"Sunt rezonabili, dar trebuie să-și țină gura. Dacă voi fi urmărit penal, atunci alți oameni care s-ar gândi să facă la fel nu o vor face", a anticipat diplomatul rus.

Un oficial cu rang diplomatic a transmis declarația sa în limba engleză, care a fost publicată de Associated Press.

"Timp de douăzeci de ani din cariera mea diplomatică am văzut diferite întorsături ale politicii noastre externe, dar niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea așa cum mi-a fost pe 24 februarie, anul acesta", a scris Bondarev, făcând aluzie la data la care Rusia a declanșat invazia în Ucraina.

În documentul trimis prin e-mail la aproximativ 40 de diplomați, Bondarev a spus că aceia care au plănuit războiul din Ucraina "doresc să rămână la putere pentru totdeauna, să trăiască în palate pompoase, lipsite de gust, să navigheze pe iahturi comparabile ca tonaj și costuri cu întreaga marină militară rusă, bucurându-se de puteri nelimitate și impunitate totală".

