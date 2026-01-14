“Putin și-a plănuit atacul cu doi ani înainte. A vrut război cu orice preț”, susține fostul cancelar german Olaf Scholz

Nu este clar dacă evaluarea lui Scholz se bazează pe informații de la serviciile de informații. FOTO colaj: Hepta

Fostul cancelar german Olaf Scholz este convins că Vladimir Putin a plănuit atacul asupra Ucrainei cu cel puțin doi ani înainte de începutul invaziei. La lansarea unei cărți, Scholz a declarat că Moscova ar fi putut să-și atingă obiectivele fără război, dar a ales în mod conștient să nu o facă, potrivit welt.de.

Fostul cancelar german Olaf Scholz consideră că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a decis un război de agresiune împotriva Ucrainei cu mult înainte de 2022. „Sunt acum ferm convins că Putin și-a planificat atacul cu doi ani înainte și că puține lucruri l-ar fi putut descuraja”, a declarat liderul SPD la Berlin, la prezentarea cărții „Eșecul”, o analiză critică a politicii germane față de Rusia.

Scholz a susținut că Putin ar fi putut îndeplini cerințele sale serioase, cum ar fi respingerea aderării Ucrainei la NATO sau desfășurarea de rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul ucrainean, fără a recurge la conflicte armate. „Toate acestea ar fi putut fi realizate fără război și, în cele din urmă, ucrainenii s-ar fi conformat, la fel și noi toți. Asta înseamnă că el a vrut război”, a spus Scholz.

Nu se știe încă public când a decis Putin invazia la scară largă a Ucrainei. De asemenea, nu este clar dacă evaluarea fostului cancelar Scholz se bazează pe informații de la agențiile de informații germane sau de la alte agenții occidentale. Faptul că Putin a revendicat în mod fundamental teritorii ucrainene devenise deja clar în 2014, când trupele rusești au invadat mai întâi estul Ucrainei și apoi Crimeea.

Scholz respinge criticile privind ritmul livrării de armament

Mulți experți ai Kremlinului au presupus anterior că noua încercare de a invada Ucraina a avut loc în perioada carantinei impuse de coronavirus. Se spune că la acea vreme, Putin a citit multe cărți despre istoria Rusiei, ceea ce i-a întărit, se pare, hotărârea de a reconstrui imperiul rus din epoca sovietică. Încă din 2005, Putin descria prăbușirea Uniunii Sovietice drept „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”.

Cu toate acestea, pregătirile rusești pentru război au devenit cu adevărat vizibile abia în martie și aprilie 2021, când Rusia a început să maseze trupe la granița cu Ucraina sub pretextul unor exerciții de antrenament. În iulie același an, Putin a publicat apoi un eseu despre „unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor”, în care susținea că cele două popoare erau inextricabil legate și constituiau o singură națiune. Aceasta a fost, într-un fel, baza ideologică a războiului de agresiune al Rusiei.

În apariția sa, Scholz a apărat ritmul uneori aprig contestat al livrărilor de arme germane către Ucraina. „Consider discuția ridicolă, dacă îmi permiteți să spun asta sincer, pentru că are puțin de-a face cu faptul că noi am organizat livrările propriu-zise de arme”, a spus Scholz.

Era întotdeauna necesar să se cântărească dacă Germania ar trebui să acționeze în concert cu partenerii săi și cum va reacționa Rusia. De asemenea, era vorba de „testarea cât de departe puteau merge lucrurile”.

„Pentru că nu există niciun regulament care să spună: „E prea mult cu un pas.” Nu poți citi nicăieri despre asta și nu înveți la Academia de Conducere Bundeswehr din Hamburg; este ceva ce trebuie să înțelegi”, a spus Scholz.