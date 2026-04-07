Radiografia celei mai populate țări din lume: Cum plănuiește India să numere 1,4 miliarde de oameni

India a depășit China, devenind cea mai populată națiune de pe glob, cu 1,4 miliarde de locuitori. Foto: Getty Images

India a demarat o operațiune colosală pentru a-și număra întreaga populație - aproximativ 1,4 miliarde de oameni - în cadrul unui recensământ amânat inițial de pandemie, iar ulterior de diverse probleme administrative.

Pe parcursul anului viitor, peste trei milioane de oameni vor merge din poartă în poartă, străbătând de la megapolisuri până la sate izolate, pentru a inventaria fiecare gospodărie și fiecare locuitor al Indiei, colectând în același timp date despre profilul lor social și economic, scrie CNN.

Pentru prima dată în aproape 100 de ani, studiul va include și apartenența la o castă - o decizie controversată despre care unii spun că ar putea adânci și mai mult diviziunile din societate.

Numărătoarea finală va fi cunoscută abia după un an, ceea ce subliniază scara uriașă a acestui demers care încearcă să surprindă trăsăturile uneia dintre cele mai diverse și complexe societăți din lume.

Iată principalele aspecte ale acestui proces.

Cât de des organizează India un recensământ

În mod normal, India ar trebui să-și numere populația o dată la zece ani, însă acesta va fi primul recensământ după o pauză de 16 ani. Întârzierea a fost cauzată de contextul pandemic din 2021 și de alte blocaje administrative.

La ultimul recensământ oficial, cel din 2011, India număra puțin peste 1,2 miliarde de oameni. Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite estimează însă că, între timp, India a depășit China, devenind cea mai populată națiune de pe glob, cu 1,4 miliarde de locuitori.

Totodată, profilul demografic a trecut printr-o schimbare istorică. În prezent, peste 40% dintre locuitorii Indiei au sub 25 de ani, iar datele ONU plasau vârsta medie estimată a țării în 2023 la doar 28 de ani, cu aproape un deceniu mai tânără decât cea a Chinei.

Această situație reprezintă ceea ce economiștii numesc un „dividend demografic” - adică potențialul unei creșteri economice accelerate, rezultat dintr-o structură de vârstă favorabilă a populației.

Cum își va număra India rezidenții

Recensământul se va desfășura în două etape și va acoperi toate cele 26 de state și teritorii administrate federal.

Mai întâi, oficialii vor aduna detalii despre starea gospodăriilor din întreaga țară, dotările fiecăreia și bunurile de care dispun familiile. Cea de-a doua etapă, programată pentru februarie 2027, va colecta date despre demografie, venituri, educație, migrație și fertilitate.

Recenzorii vor ajunge în aproape 640.000 de sate și 10.000 de orașe, conform unui comunicat guvernamental. Ambele faze vor presupune ca lucrătorii - majoritatea profesori și funcționari publici - să meargă din ușă în ușă pentru a colecta informații. Pentru prima dată în istorie, datele vor fi transmise electronic, prin intermediul unei aplicații mobile.

Deși urcă rapid în ierarhia economică globală, având o economie de aproape 3,5 trilioane de dolari, a cincea ca mărime din lume și una dintre cele cu cea mai rapidă creștere, prosperitatea Indiei este puternic concentrată, iar sărăcia rămâne o problemă generalizată.

În acest context, recensământul va oferi informații esențiale despre viața de zi cu zi a populației.

Când aparatul colonial britanic a încercat pentru prima dată să numere populația Indiei în 1872, chestionarul conținea doar 17 întrebări despre repere de bază precum vârsta, religia și ocupația. Anul acesta, oamenii vor avea de răspuns la 33 de întrebări doar în prima etapă.

Autoritățile vor să evalueze condițiile de trai, adunând date despre materialele din care sunt construite casele, statutul de proprietar și accesul la utilități vitale, cum ar fi apa potabilă, canalizarea și combustibilul pentru gătit. De asemenea, se dorește centralizarea informațiilor privind accesul la internet, posesia unui televizor, a unui smartphone sau a unui vehicul.

Problema castelor

Pentru prima dată din 1931 încoace, India va include în recensământ castele - un sistem de ierarhie socială vechi de un mileniu.

Includerea acestui criteriu este extrem de controversată și a stârnit dezbateri aprinse: va ajuta acest lucru la emanciparea grupurilor defavorizate sau va cimenta și mai tare diviziunile sociale?

Sistemul castelor își are rădăcinile în scrierile hinduse și, istoric, a împărțit populația într-o ierarhie stabilită încă de la naștere, care determina meseria unui om, locul unde putea trăi și cu cine se putea căsători. Astăzi, mulți indieni care nu sunt hinduși - inclusiv musulmani, creștini sau budiști - se identifică, la rândul lor, cu anumite caste.

India folosește un sistem de cote care rezervă locuri în instituțiile publice și în școli pentru persoanele din castele inferioare. Astfel, numărarea acestor grupuri este văzută de unii ca fiind crucială pentru a asigura reprezentarea politică și protecția socială a acestora. Totuși, criticii susțin că națiunea ar trebui să încerce să elimine aceste etichete, nu să le oficializeze prin acte de stat.