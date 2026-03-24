Rafinăria irlandeză care alimentează, prin lanțul de aprovizionare, mașina de război a Rusiei

O rafinărie de metale din Irlanda face parte dintr-un lanț internațional de aprovizionare cu aluminiu care pare să ajungă, în cele din urmă, la producătorii de armament ai Kremlinului. Asta reiese din documente scurse și din date publice analizate de The Guardian, OCCRP și Irish Times.

Este vorba despre Aughinish Alumina, situată pe estuarul Shannon, în vestul Irlandei – cea mai mare producătoare de alumină din Europa și singura din Irlanda. Din 2006, rafinăria aparține grupului rusesc Rusal.

Ce arată cifrele

Exporturile de alumină din Irlanda către Rusia au crescut dramatic de la invazia Ucrainei: de la 243 de milioane de dolari în 2022 la 376 de milioane în 2024 – o creștere de 55%, conform datelor Observatory of Economic Complexity.

În 2024, doar către combinatul Rusal de la Krasnoiarsk – al doilea oraș ca mărime din Siberia – au plecat din Irlanda aproximativ 500.000 de tone de alumină, în valoare de circa 200 de milioane de dolari, acoperind cam un sfert din producția anuală a combinatului siberian.

Ce se întâmplă mai departe cu alumina

Aici devine relevant traseul pe care îl ia materialul după ce ajunge în Rusia. Potrivit documentelor scurse, aluminiul produs la Krasnoiarsk a fost vândut prin firma de tranzacționare internă a Rusal, OK Rusal TD, către o companie terță numită Aluminium Sales Company (ASK), căreia Rusal i-ar fi încasat aproximativ 300 de milioane de dolari în 2024. Între ASK și Rusal există suprapuneri de adrese și legături financiare – ASK împarte sedii cu filiale Rusal din Moscova, Volgograd și Bratsk și pare să fi primit împrumuturi de la grupul de aluminiu.

Iar printre clienții ASK se numără zeci de companii de armament aflate sub sancțiuni, care produc rachete, explozivi și bombardiere cu rază lungă de acțiune folosite în atacurile asupra Ucrainei.

Cel mai mare client al ASK în 2024 a fost combinatul Sverdlov din Dzerjinsk – singurul producător semnificativ din Rusia de explozivi de înaltă putere RDX și HMX, conform unui oficial ucrainean din serviciile de informații și Consiliului Uniunii Europene, care a plasat compania sub sancțiuni în 2023.

În total, din documentele scurse reiese că firme producătoare de armament au plătit companiei ASK 337 de milioane de dolari pentru aluminiu, în baza unor contracte de apărare ale statului rus, în perioada februarie 2022 – aprilie 2025.

De ce este legal

Transporturile de alumină între Irlanda și Rusia nu încalcă legislația sancțiunilor. UE nu a sancționat alumina ca marfă și nici rafinăria Aughinish. Acest lucru, deși aproximativ un sfert din acțiunile Rusal sunt deținute indirect de Oleg Deripaska, oligarh rus aflat sub sancțiuni în UE, Marea Britanie și SUA.

Deripaska a renunțat în 2019 la pachetul de control din EN+, cel mai mare acționar al Rusal, iar SUA au ridicat embargoul impus grupului. Nici UE, nici Marea Britanie nu au sancționat Rusal după invazia din 2022.

Problema

„Lanțurile de aprovizionare din domeniul apărării sunt, prin natura lor, multinivel și transfrontaliere, ceea ce creează breșe structurale care pot face arhitectura sancțiunilor să nu fie pe deplin adecvată scopului. Când urmărești lanțul de aprovizionare – de la mina de bauxită, la rafinăria de alumină, la turnătorie, la intermediarul comercial și, în cele din urmă, la un producător de arme – devine clar că fiecare nod din lanț poate părea pe deplin conform, în timp ce tot permite ca materialele strategice să ajungă la utilizatorii finali sancționați”, a explicat prof. Aristides Matopoulos, specialist în lanțuri de aprovizionare din domeniul apărării la Universitatea Cranfield.

Cu alte cuvinte, fiecare verigă în parte respectă regulile. Dar privind lanțul de la un capăt la celălalt, rezultatul este că materia primă europeană ajunge în rachete rusești.

Declarațiile companiei și ale guvernului irlandez

Aughinish a transmis că operează „în strictă conformitate cu toate legile UE aplicabile, inclusiv sancțiunile, măsurile de control al exporturilor și reglementările comerciale” și că a implementat „un cadru robust de conformitate cu sancțiunile și de diligență, care acoperă întregul lanț de aprovizionare”.

„Atât alumina, cât și aluminiul sunt materii prime de bază recunoscute internațional, a căror natură face ca ele să servească nevoilor generale ale societății și sunt vitale pentru nenumărate industrii civile. Considerăm că orice încercare de a afirma contrariul este eronată și urmărește crearea unei narațiuni părtinitoare”, mai susțin oficialii companiei.

„Principiul general al sancțiunilor UE impuse Rusiei este că impunerea lor să nu aibă un impact mai mare asupra unui stat membru european decât asupra Rusiei. Rafinăria Aughinish nu face obiectul sancțiunilor UE și nici nu a fost propusă de UE pentru sancțiuni. Alumina nu este, de asemenea, un bun sancționat, prin urmare exportul ei către alte țări, inclusiv Rusia, nu este restricționat”, explică reprezentanții guvernului irlandez. Și au adăugat: „Irlanda rămâne fermă în sprijinul continuu pentru Ucraina, în contextul invaziei nejustificate a Rusiei”.

De ce contează

Noile date contrazic asigurările anterioare ale guvernului irlandez. În 2022, secretarul de stat Patrick O'Donovan declarase în fața parlamentului că rafinăria „nu este în niciun fel conectată la o mașină de război”.

Contactat de Guardian și OCCRP cu noile informații, O'Donovan nu a oferit niciun comentariu. Nici reprezentanții Aughinish nu au răspuns la întrebarea cum se asigură că produsele lor nu au contribuit la atacurile rusești asupra Ucrainei.

Aughinish este unul dintre cei mai mari angajatori din vestul Irlandei, cu aproximativ 900 de angajați, și furnizează circa 30% din alumina UE – un detaliu care explică reticența cu care această problemă este abordată politic.