Răsturnare de situaţie la Bruxelles. Ursula von der Leyen se aliază cu extremiştii lui Bardella şi rupe cordonul sanitar

3 minute de citit Publicat la 23:45 16 Noi 2025 Modificat la 23:47 16 Noi 2025

"Este și rodul prezenței noastre tot mai mari... aici, concret, în hemiciclu", a declarat Jordan Bardella. Foto: Hepta

În anul și jumătate trecut de la ascensiunea extremei drepte la alegerile europene, principalele mari forţe politice de la Bruxelles s-au întrebat cu nerăbdare dacă centrul poate rezista. Joi, au descoperit că nu poate, scriu jurnaliştii de la Politico, într-o analiză.

Într-un vot istoric din Parlament, Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta - cea mai mare familie politică din Europa, din care face parte președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - și-a abandonat aliații centriști tradiționali și a continuat, cu sprijinul grupurilor de extremă dreapta, să aprobe reduceri ale regulilor ecologice din Green Deal.

Rupând decenii de protocol politic, mișcarea a semnat condamnarea la moarte a așa-numitului cordon sanitar, pactul informal dintre forțele centriste ale Europei - PPE, socialiștii și democrații, liberalii din Renew și Verzii - pentru a ține extrema dreaptă departe de procesul decizional.

Aceasta deschide o eră diferită pentru Parlament, în care pragmatismul politic triumfă asupra principiilor, iar PPE lucrează cu orice tabără a culoarului este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile.

Pentru extrema dreaptă, a deveni un jucător influent de bună credință este un succes major după luni de influență crescândă în diferite dosare.

„Interesul general a câștigat, dar este și rodul prezenței noastre tot mai mari... aici, concret, în hemiciclu”, a declarat pentru POLITICO, după vot, președintele partidului de extremă dreapta Patriots, Jordan Bardella, din cadrul Adunării Naționale a Franței. Negociatorul principal al Patriots pe acest dosar, Pascale Piera, a numit-o o „zi istorică”, deoarece „au rupt majoritatea Ursulei von der Leyen”.

Dar pentru liberali, centru-stânga și Verzi, este cuiul în sicriul încrederii dintre cele patru grupuri centriste.

„Este un semn de jalnic pentru majoritățile europene, este un semn de jalnic pentru Europa, este de jalnic pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția muncii copiilor... pentru mine, acesta este un semnal foarte, foarte prost pentru cooperarea din următorii patru ani”, a declarat pentru POLITICO, copreședintele grupului Verzilor, Terry Reintke, după vot.

Progresul extremei drepte în Parlament reflectă progresele sale ample în politica națională pe întreg continentul.

Partidele politice de extremă dreapta conduc acum sondajele de opinie naționale în Franța, Marea Britanie și chiar Germania, unde timp de decenii, centriștii tradiționali au menținut un sistem de protecție menit să-i țină pe extremiști departe de putere și să evite repetarea istoriei țării din secolul XX.

Profesionalizare

Din punct de vedere istoric, partidele de extremă dreapta de la Bruxelles au fost relativ latente, folosind instituțiile mai degrabă ca mijloc de a-și spori vizibilitatea în țară decât să se implice în activitățile cotidiene ale elaborării politicilor UE.

Dar, de la alegerile europene din 2024, acestea s-au profesionalizat, iar această dinamică se schimbă.

„Extrema dreaptă devine mai inteligentă din punct de vedere politic și știe acum cum să se joace cu regulile de procedură în avantajul său”, a declarat un oficial UE care se ocupă de relațiile dintre Parlament și Comisie.

"Patrioții" și alte grupuri au învățat, de asemenea, mecanismele interne ale Parlamentului pentru a-și spori influența. Piera, din partea Patrioților, a spus că partidul său a demonstrat că este un grup „serios”, care poate „munci” și „știe cum să manevreze”.

Au început să obțină primele victorii imediat după alegerile europene, prin modelarea agendei interne a Parlamentului și a procedurilor cu PPE în cadrul unor întâlniri cu ușile închise ale liderilor grupurilor politice.

O modalitate rapidă de a obține victorii, au aflat ei, era să voteze pentru poziția PPE cu privire la dosare. De asemenea, au început să facă progrese în plen prin depunerea de amendamente similare cu cele ale PPE, cum ar fi cele privind un proiect de lege bugetar neobligatoriu în octombrie 2024, o propunere de atenuare a măsurilor anti-defrișări în noiembrie 2024 și o rezoluție privind drepturile omului în Venezuela în septembrie 2024.

Jucând pe ambele părți

În noua realitate a Parlamentului, legislația poate fi adoptată fie cu o majoritate de dreapta (inclusiv, acum, parlamentari eurosceptici de extremă dreapta), fie cu liberalii și centrul-stânga.

PPE poate alege cu cine să facă echipă — înclinând spre dreapta, de exemplu, în privința regulilor ecologiste, unde centrul-stânga nu va cedează suficient — însă se așteaptă să se bazeze în continuare pe partenerii săi centriști pentru o legislație pro-europeană mai ambițioasă, cum ar fi bugetul UE pe termen lung.

În timp ce așa-numitul omnibus verde de joi a fost adoptat cu ajutorul extremei drepte, un alt vot din aceeași zi - privind obiectivele climatice pentru 2040 (un dosar controversat de reducere a emisiilor de carbon, asupra căruia unii parlamentari se temeau că PPE și extrema dreaptă s-ar uni) - a fost adoptat cu o majoritate centristă.

„Trebuie să sărbătorim ceea ce putem sărbători, pentru că altfel am fi deprimați”, a spus o europarlamentară verde în timp ce își îmbrățișa un coleg pe hol pentru a saluta aprobarea obiectivului climatic pentru 2040.