Război pe bugetul UE între statele „frugale” și „prietenii coeziunii”. Comisia vrea mai mulți bani de la țările membre și taxe europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat în ultimele luni statelor membre să facă progrese în ceea ce privește resursele proprii. Foto: Profimedia Images

În timp ce statele membre negociază un buget pe termen lung de 2 trilioane de euro, Comisia Europeană pledează pentru propuneri concrete privind noi venituri, cunoscute sub numele de „resurse proprii”. Reprezentanții instituțiilor UE au urcat pe scenă la o conferință emblematică de la Bruxelles pentru a îndemna guvernele europene să convină asupra unui buget ambițios pe termen lung, inclusiv cu noi resurse proprii, scrie Euronews.

În timpul Conferinței anuale privind bugetul UE, evenimentul emblematic al Comisiei, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a profitat de ocazie pentru a se opune așa-numitelor țări „frugale”.

„Trebuie să fim conștienți de legătura dintre un buget frugal și un buget modern”, a declarat Serafin la eveniment. El a subliniat că un buget prea mic al UE nu ar fi neapărat mai ieftin pentru contribuabili, deoarece banii care nu vor fi cheltuiți pentru bugetul UE ar fi preluați din bugetele naționale, cu riscuri de suprapunere și ineficiență.

Un punct central al discuției a fost aspectul așa-numitelor resurse proprii – impozite la nivelul UE menite să finanțeze bugetul blocului comunitar, spre deosebire de contribuțiile naționale provenite de la guvernele europene.

Cu toate acestea, statele membre nu au făcut încă progrese tangibile în ceea ce privește partea sensibilă din punct de vedere politic a dosarului, iar având în vedere că țări cheie precum Franța, Italia și Polonia se îndreaptă spre alegerile în 2027, presiunea pentru încheierea negocierilor până la sfârșitul anului crește.

Comisia Europeană a prezentat pentru prima dată un buget de aproape 2 trilioane de euro în iulie 2025, acordând prioritate competitivității economice și apărării, reducând în același timp finanțarea pentru agricultură și programe regionale.

Bugetul UE, dispută între statele „frugale” și „prietenii coeziunii”

De atunci, discuțiile au divizat țările UE în două tabere opuse: frugalii, care insistă asupra reducerii dimensiunii totale a bugetului și a reorientării către noi priorități, și așa-numiții „prieteni ai coeziunii”, care pledează pentru creșterea finanțării agricole și regionale.

Având în vedere că următoarea discuție cu miză mare va avea loc în cadrul următorului Consiliu European din octombrie, Comisia încearcă să schimbe atmosfera în favoarea unui buget ambițios pentru finanțarea priorităților strategice precum apărarea.

„Luăm în serios un potențial război?”, a întrebat joi, provocator, de pe scenă, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, cerând statelor membre să țină cont de nevoile și ambițiile tot mai mari de securitate ale Europei și de viitorul buget al UE.

Din acest motiv, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu Serafin, au solicitat în ultimele luni statelor membre să facă progrese în ceea ce privește resursele proprii.

În general, țările UE sunt fie în favoarea, fie împotriva unei anumite resurse proprii, în funcție de impactul acesteia asupra economiilor lor, fie dacă acesta ar fi mai bun sau mai rău decât contribuția lor națională actuală. Prin urmare, diverse surse diplomatice implicate se așteaptă ca o soluție la impas să fie găsită sub forma unui pachet capabil să echilibreze diferitele interese naționale.

În propunerea sa inițială, Comisia a propus fluxuri de venituri din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, deșeurile electronice necolectate, accizele la tutun și o taxă pe profit. Cu toate acestea, toate aceste propuneri s-au confruntat cu o opoziție semnificativă din partea guvernelor europene.

În timpul negocierilor de atunci, Parlamentul European a propus surse suplimentare de venituri, în special o taxă pe jocurile de noroc, o taxă digitală și o taxă pe câștigurile de capital aferente activelor în criptomonede. Comisia a estimat că aceste taxe ar putea aduce până la 11 miliarde de euro pe an.

Ce țări se opun unor noi taxe din care UE să colecteze venituri la buget

Deocamdată, țările frugale rămân ezitante în ceea ce privește măsurile propuse privind veniturile. Deosebit de suspicioasă este Suedia, care este împotriva oricărui tip de resurse proprii, argumentând că o mișcare în această direcție ar obliga cele mai bogate state membre ale UE să suporte o povară financiară disproporționată.

Cu toate acestea, personalități de rang înalt din UE se opun.

„De data aceasta, dacă liderii noștri vor să fie ambițioși în ceea ce privește bugetul european, vor trebui să fie hotărâți și să aprobe cu adevărat un nou pachet de resurse proprii”, a declarat președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, la conferința bugetară.

„Sunt încrezătoare că resursele proprii vor face parte din acest proces, astfel încât să ne putem asigura că bugetul nostru corespunde așteptărilor și ambițiilor noastre”, a spus ea.

Parlamentarul european Danuše Nerudová, care are o experiență vastă în domeniul resurselor proprii, a declarat joi că „Trebuie să continuăm să ne susținem prioritățile tradiționale, abordând în același timp și altele noi, cum ar fi competitivitatea și apărarea”.

„Investițiile în priorități noi, menținând în același timp finanțarea celor tradiționale, cum ar fi agricultura și pescuitul, sunt tocmai rolul propriilor noastre resurse”, a spus ea.