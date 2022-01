Războiul din Ucraina este ”inevitabil”, iar invazia rusă este la doar câteva zile distanță, avertizează un oficial din Marea Britanie

După avertismentul transmis de SUA, că Rusia pregătește o operațiune tip "false flag" (n.r. - provocare în care autorii atacului dau vina pe partea adversă pentru a avea un pretext să riposteze), oficialii britanici anunță și ei că războiul este ”iminent”.

”Mă tem că o invazie a forțelor ruse este inevitabilă și iminentă și am permis ca acest lucru să se întâmple. Am avut ocazia să plasăm suficient echipament și personal militar în Ucraina pentru a-l determina pe președintele Putin să se gândească de două ori la invadare, dar nu am reușit să facem acest lucru”, a spus Tobias Ellwood, președintele conservator al comisiei de apărare a Comunelor.

”Numai președintele Putin știe ce va face în continuare, dar săptămâna viitoare ar părea esențială. După ce NATO a refuzat să se încline în fața amenințărilor sale, aparent, mai rămâne o singură opțiune”, a adăugat, potrivit Daily Mail.

Cererile Rusiei interzicere a aderării la NATO pentru fostele republici sovietice nu au fost luate în considerare de aliați. Au fost respinse și solicitările de îndepărtare a trupelor occidentale din Europa de Est.

Imaginile de la Ministerului rus al Apărării, publicate vineri, au arătat că vehicule blindate și alte echipamente militare sunt încărcate în trenuri. Moscova a explicat că este un exercițiu pentru a exersa desfășurarea pe distanțe lungi.

Analistul militar din SUA, Rob Lee, a spus că cel mai probabil este o acoperire pentru mutarea unitățillor către Ucraina.

Alături de trupele aflate deja de-a lungul graniței, mai multe avioane rusești au fost transportate în regiune în ultimele zile, iar fotografiile din satelit au confirmat poziționarea spitalelor militare improvizate – de obicei un indiciu că va fi organizată o ofensivă terestră.

Ieri, un atac cibernetic major asupra ministerelor guvernamentale ucrainene a fost pus pe seama Moscovei.

Se crede că hackerii ruși au lăsat mesaje înfiorătoare pe site-uri web care spuneau: ”Ucraineni, să vă fie frică și să vă așteptați la ce e mai rău. Este trecutul, prezentul și viitorul vostru”.

