Reacția oficială a Rusiei după ce și-a pierdut aliatul-cheie în Europa. Peskov: “Ne așteptăm să continuăm contactele foarte pragmatice“

1 minut de citit Publicat la 14:07 13 Apr 2026 Modificat la 14:07 13 Apr 2026

Rusia este deschisă dialogului cu noua conducere a Ungariei și respectă rezultatul alegerilor sale, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce premierul Viktor Orbán, aliatul cheie al Moscovei în Europa, a pierdut duminică alegerile parlamentare, scrie CNN.

“Ungaria a ales. Respectăm această alegere“, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor în timpul unui briefing de presă luni. “Ne așteptăm să continuăm contactele noastre foarte pragmatice cu noua conducere maghiară, a adăugat el.

Potrivit lui Peskov, Moscova a văzut semnale ale dorinței de a se angaja în dialog“ și este interesată să construiască relații bune ”cu Ungaria, precum și cu toate țările europene.“

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Orban a blocat contant încercările Uniunii Europene de a sancționa Rusia și de a furniza ajutor Ucrainei.

Întrebat cum ar putea afecta schimbarea conducerii Ungariei într-o țară europeană războiul din Ucraina, Peskov a spus că rezultatul “nu are nimic de-a face cu viitorul conflictului”, numind cele două procese “diferite.“

Cu privire la planurile europene de deblocare a finanțării pentru Kiev, față de care Orban s-a opus constant, Peskov a spus că deciziile sunt luate la Bruxelles, dar a subliniat că sprijinul continuu pentru Ucraina va prelungi războiul. El a subliniat că Moscova este hotărâtă să-și atingă obiectivele militare.

Victoria lui Péter Magyar, liderul partidului de opoziție de centru-dreapta Tisza, va marca prima schimbare de guvern a Ungariei din 2010.