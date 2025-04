Reacția Ucrainei la armistițiul de 3 zile propus de Putin: "Dacă Rusia vrea cu adevărat pacea, trebuie să înceteze focul acum"

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat luni că țara sa este pregătită să sprijine un armistițiu complet și de durată, după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, unilateral, oprirea focului între 8 și 10 mai.

"Dacă Rusia își dorește cu adevărat pacea, trebuie să înceteze focul imediat.

De ce să așteptăm până pe 8 mai? Dacă focul poate fi oprit acum, oricând pentru 30 de zile, atunci putem vorbi despre un armistițiu real, și nu doar de o măsură simbolică pentru o paradă.

Ucraina este gata să susțină un armistițiu complet și de durată. Și asta este ceea ce propunem în mod constant, pentru cel puțin 30 de zile", a scris Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha pe X.

If Russia truly wants peace, it must cease fire immediately.



Why wait until May 8th? If the fire can be ceased now and since any date for 30 days—so it is real, not just for a parade.



Ukraine is ready to support a lasting, durable, and full ceasefire. And this is what we are…