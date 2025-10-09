Reacţiile liderilor internaţionali după ce Trump a anunțat prima fază a Planului de pace din Gaza. "Trebuie implementat integral"

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii (foto stânga) şi Donald Trump, preşedintele SUA, alături de Mark Carney, premierul Canadei (foto dreapta). Sursa foto: Getty Images

Acordul dintre Israel şi Hamas privind faza iniţială a unui plan de încetare a luptelor în Gaza este un "moment de profundă uşurare care va fi resimţit în întreaga lume", a declarat premierul britanic, Keir Starmer, care a cerut implementarea sa deplină şi rapidă, relatează dpa şi Reuters, potrivit Agerpres. Premierul Canadei, Mark Carney, şi prim-ministrul australian, Anthony Albanese, au salutat anunţul făcut de liderul de la Casa Albă noaptea trecută, când a precizat şi că toţi ostaticii vor fi eliberaţi. Mark Carney a precizat că ţara lui, Canada, face apel la toate părţile să pună în aplicare rapid toate condiţiile acestei convenţii şi să depună eforturi pentru o pace justă şi durabilă.

Keir Starmer: "Acest acord trebuie acum implementat integral, fără întârziere"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seară că părţile beligerante au convenit asupra "primei faze" a planului său de pace de a întrerupe luptele şi de a elibera cel puţin câţiva ostatici şi prizonieri.

Ca răspuns la acest anunţ, Starmer a spus: "Salut vestea că s-a ajuns la un acord privind prima etapă a planului de pace al preşedintelui Trump pentru Gaza". "Acesta este un moment de profundă uşurare care va fi resimţit în întreaga lume, dar în special pentru ostatici, familiile lor şi pentru populaţia civilă din Gaza, care au îndurat cu toţii suferinţe de neimaginat în ultimii doi ani", a adăugat prim-ministrul Marii Britanii.

"Eforturile diplomatice neobosite" ale Statelor Unite, precum şi ale Egiptului, Qatarului şi Turciei au fost cruciale în înaintarea pe calea păcii, a declarat Keir Starmer.

"Acest acord trebuie acum implementat integral, fără întârziere şi însoţit de ridicarea imediată a tuturor restricţiilor privind ajutorul umanitar către Gaza pentru salvarea de vieţi omeneşti", a mai precizat premierul britanic.

"Facem apel la toate părţile să îşi îndeplinească angajamentele asumate, să pună capăt războiului şi să construiască bazele pentru un sfârşit just şi durabil al conflictului şi o cale durabilă către o pace pe termen lung. Regatul Unit va sprijini aceşti paşi imediaţi cruciali şi următoarea etapă a discuţiilor pentru a asigura implementarea deplină a planului de pace", a mai spus în timpul declaraţiilor Keir Starmer.

Reacţiile premierilor Mark Carney şi Anthony Albanese, despre Acordul de pace dintre Israel şi Hamas

Şi alţi doi lideri internaţionali au salutat anunţul făcut de liderul de la Casa Albă privind semnarea acordului dintre Israel şi Hamas. Premierul Canadei, Mark Carney, l-a felicitat pe Donald Trump pentru contribuţia adusă şi a transmis că se simte uşurat la auzul veştii că ostaticii se vor reuni cu familiile lor.

De asemenea, premierul Australiei, Anthony Albanese, a salutat vestea făcută de preşedintele SUA. Oficialul a transmis că, după mai bine de doi ani de conflict, luări de ostatici şi pierderi devastatoare de vieţi omeneşti, acesta este un pas extrem de necesar pentru pace.

Anunţul lui Donald Trump a venit la doar două zile după marcarea a doi ani de la atacurile din 7 octombrie ale grupării militante palestiniene Hamas asupra Israelului, care au declanşat conflictul actual.

Palestinienii din Fâşia Gaza au ieşit noaptea trecută pe străzi ca să sărbătorească vestea că Hamas şi Israel au ajuns la un prim acord de pace după mai bine de 700 de zile de război pentru locuitorii enclavei.