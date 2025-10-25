Regina Mamă a Thailandei, cunoscută ca "Jackie Kennedy a Asiei", a murit la vârsta de 93 de ani

Fosta Regină a Thailandei nu a mai fost văzută în public din 2012, când a suferit un accident vascular cerebral. Sursa foto: Getty Images

Regina Mamă a Thailandei, cunoscută ca "Jackie Kennedy a Asiei", a murit la vârsta de 93 de ani, după mai bine de un deceniu de absență din atenția publicului, a relatat The Guardian. La scurt timp după ce a aflat vestea tristă, premierul thailandez, Anutin Charnvirakul, şi-a anulat vizita la Summitul ASEAN din Malaezia. În memoria fostei regine Sirikit Kitiyakorn a fost declarat un an de doliu.

Potrivit sursei citate, anunţul morţii fostei regine Sirikit Kitiyakorn, care a adus strălucire monarhiei țării în perioada de reconstrucție de după război și care, în anii următori, s-a implicat ocazional în politică, a fost făcut de Biroul Casei Regale Thailandeze.

"Starea de sănătate a Majestății Sale s-a deteriorat până vineri și a decedat la ora 21:21 (…) la spitalul Chulalongkorn" din Bangkok, a transmis palatul într-un comunicat, adăugând că Regele Maha Vajiralongkorn a cerut tuturor membrilor familiei regale să respecte un an de doliu. Regele Thailandei, cunoscut oficial ca Rama al X-lea, deține una dintre cele mai spectaculoase flote regale din lume.

Palatul a precizat că aceasta fusese internată în spital din 2019, din cauza mai multor afecțiuni, și că pe 17 octombrie a dezvoltat o infecție a sângelui, înainte de a deceda în noaptea de vineri.

Regina Mamă a Thailandei este soția lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, și mama monarhului actual, a decedat la vârsta de 93 de ani, moartea ei marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.

Premierul thailandez Anutin Charnvirakul și-a anulat inițial participarea la summitul liderilor ASEAN din Malaezia din cauza morții Reginei-mamă, dar ulterior a anunțat că va face totuși deplasarea pentru a participa la o ceremonie care marchează un armistițiu cu Cambodgia, la care este așteptat și președintele american Donald Trump.

Regina-mamă Sirikit Kitiyakorn nu a mai apărut în public din 2012, când a suferit un accident vascular cerebral.

Supranumită în tinerețe "Jackie Kennedy a Asiei", Sirikit a format împreună cu Bhumibol Adulyadej, care a domnit sub numele de Rama IX, un cuplu strălucitor și puternic, care a consolidat locul monarhiei în inima societății thailandeze.

Decesul său deschide fără îndoială o perioadă de emoție populară intensă și de omagii fastuoase, notează France Presse.

Regele Thailandei este considerat de mulți drept părintele națiunii și un simbol al idealului budist. Fervoarea pe care o generează această figură semi-divină are puține echivalente în lumea modernă.

Țara a respectat un an de doliu oficial pentru Bhumibol, decedat în octombrie 2016, și incinerat un an mai târziu în urma unei ceremonii grandioase.

Încă de sâmbătă dimineață, prezentatorii de știri televizate erau îmbrăcați în negru, semn că perioada de doliu pentru Sirikit a început și pentru public.

Slăbită de un accident vascular cerebral, ea nu mai apăruse în public de ani de zile, dar nu este neobișnuit să întâlnești portretul ei încadrat în aur în fața unor clădiri publice, în magazine sau în case particulare.

"Auzisem că nu se simțea bine și, având în vedere că avea peste 90 de ani, știam că această zi va veni", a declarat sâmbătă dimineața la Bangkok Sasis Putthasit, o menajeră în vârstă de 53 de ani.

"Sunt tristă pentru că era o figură maternă pentru țară, iar acum nu mai este", a adăugat ea.

Aniversarea lui Sirikit, pe 12 august, marca Ziua Mamei în Thailanda.

Fosta regină a Thailandei, o aristocrată care a crescut mai mult prin Europa

Sirikit Kitiyakorn a avut patru copii din căsătoria cu Bhumibol, celebrată în 1950, când ea avea 17 ani, dintre care un singur fiu, Maha Vajiralongkorn, care i-a succedat tatălui său.

Această aristocrată, fiica unui diplomat care a fost ambasador la Paris, a crescut în principal în Europa, unde l-a întâlnit pe viitorul ei soț, pe atunci student în Elveția.

În anii 1960, ei au dat monarhiei thailandeze o imagine de modernitate: mereu îmbrăcată la modă, Sirikit frecventa în special concertele de jazz, pe care Bhumibol le îndrăgea, și poza în revistele pentru femei.

Cuplul l-a întâlnit și pe Elvis Presley în 1960, în timpul unui turneu în Statele Unite.