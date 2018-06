Regina Marii Britanii, absentă de la un eveniment important din cauza problemelor de sănătate

Regina Elisabeta a fost nevoită să renunțe la un eveniment important joi din cauza faptului că se simte obosită.

"Regina se simte ieșită din formă astăzi și a decis să nu participe la slujba de dimineață de la Catedrala Sfântul Paul care marchează cea de-a 200-a aniversare a Ordinului Sf. Mihail și Sf. Gheorghe", a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham.

Majestatea Sa va fi reprezentată de Ducele de Kent, care este deja prezent la eveniment.

The Duke of Kent is representing The Queen at a Service @StPaulsLondon today to mark the 200th Anniversary of the Most Distinguished Order of St Michael and St George. pic.twitter.com/E2OXChVV70

Reporterul regal Rebecca English a spus că nu există motive de îngrijorare. Regina nu este sub observație medicală și se va mai îndreptă spre Windsor mai târziu în această zi.

The Queen has been forced to cancel an engagement today as she is feeling unwell. I understand there is no cause for alarm. She is not being attended by a doctor and will go to Windsor as planned this afternoon. Her programme of events will go ahead in Scotland next week.