Reuters: China a antrenat în secret forţele ruse în tehnici de război chimic şi biologic

3 minute de citit Publicat la 23:37 01 Iul 2026 Modificat la 23:37 01 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Campania secretă de instrucție a unor militari ruși în China, de anul trecut, a fost aprobată personal de ministrul rus al apărării și a implicat direct cel puțin patru generali ruși și chinezi, potrivit a doi oficiali europeni și unor documente consultate de Reuters.

Cei doi oficiali au spus că implicarea unor persoane de rang atât de înalt într-o instruire legată de războiul din Ucraina arată importanța pe care Rusia și China o acordă unei astfel de cooperări. Aceasta a provocat îngrijorare în Europa, deși regimul de la Beijing a negat că instruirea ar fi avut loc.

Un document clasificat al Rusiei, consultat de Reuters, menționează direct o dispoziție internă emisă de ministrul apărării, Andrei Belousov, în august 2025.

În document se menționează că, în baza unei decizii a lui Belousov, o delegație a forțelor armate ruse a călătorit în China pentru a participa la exerciții de instruire organizate în baze ale Armatei Populare de Eliberare (numele oficial al armatei chineze - n. red.).

Instruire în războiul radiologic, biologic și chimic

Același raport detaliază unul dintre cursurile de instruire: o sesiune de trei săptămâni, organizată în noiembrie la o bază militară din Beijing, axată pe protecția radiologică, chimică și biologică.

Raportul, precum și un al doilea document, descriu și prezintă imagini cu militari ruși care asistă la cursuri ținute de un instructor chinez, examinează un model de reactor nuclear și sunt instruiți în „recunoaștere chimică”, „recunoaștere radiologică” și protejarea sistemelor de ventilație împotriva contaminării.

Unul dintre oficialii europeni a declarat că includerea instruirii radiologice, biologice și chimice arată caracterul strategic al acestor schimburi, observând că subiectul este deosebit de sensibil pentru armate în general.

Ministerul chinez de externe a transmis într-un comunicat că poziția regimului chinez privind războiul din Ucraina a rămas „consecventă”. „Acuzațiile relevante sunt complet nefondate”, au adăugat reprezentanții ministerului, referindu-se la detaliile prezentate în raport.

China susține că este neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și se prezintă drept mediator pentru pace.

Potrivit unui reportaj Reuters publicat luna trecută, care cita agenții europene de informații și documente militare, China a instruit în noiembrie aproximativ 200 de militari ruși, dintre care unii s-au alăturat ulterior luptelor din Ucraina.

Kremlinul a refuzat să comenteze acel reportaj, dar a denunțat „informațiile false” publicate în Occident.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat pe 15 iunie că UE confirmase prin propriile canale că instruirea avusese loc și evalua implicațiile. China a descris declarațiile sale drept „nimic mai mult decât calomnii”.

UE analizează un răspuns față de China, partener comercial important al blocului

Puteri europene care consideră Rusia principala amenințare la adresa securității lor de la invadarea Ucrainei, în 2022, au urmărit cu îngrijorare încălzirea relațiilor ruso-chineze. China este a doua cea mai mare economie a lumii și un partener comercial important al UE.

Pentru bloc, discuțiile interne se concentrează pe necesitatea unor măsuri suplimentare ca răspuns la această campanie ruso-chineză, având în vedere prioritățile comerciale care modelează în mod tradițional relația cu China.

UE a impus deja sancțiuni unor companii chineze despre care afirmă că sprijină efortul de război al Rusiei.

Un al treilea oficial de la Bruxelles a declarat pentru Reuters că UE trebuie să înceteze să privească China în primul rând din perspectivă economică și să se concentreze asupra rolului pe care Kallas l-a descris drept cel de „sprijin decisiv în războiul Rusiei”.

Cei doi oficiali europeni anonimi i-au indicat drept semnatari ai unui acord din 2 iulie, care a stat la baza instruirii, pe general-maiorul rus Rustam Husainov și pe colonelul superior chinez Sun Dayun.

Andrei Kartapolov, deputat rus și șef al comisiei pentru apărare din parlamentul fictiv rus, a declarat pentru postul RTVI că reportajul privind instruirea este „o prostie completă” și că armata rusă nu are nimic de învățat de la China.

Lipsa experienței de luptă a Chinei

Rusia a acumulat o experiență extinsă în peste patru ani de război în Ucraina, în timp ce China, deși are o armată numeroasă și avansată tehnologic, nu a mai purtat un război de decenii.

Rapoarte militare ruse interne consultate de Reuters au consemnat punctele forte și slabe ale instruirii.

Un raport referitor la antrenamentele din Nanjing a apreciat nivelul echipamentelor, utilizarea simulatoarelor și cunoștințele teoretice solide ale instructorilor, dar a remarcat explicit lipsa experienței de luptă a Chinei.

Alte documente au identificat trei generali care au participat la cursuri.

Un document militar al Rusiei, consultat de Reuters, conținea lista tuturor participanților la toate cursurile, inclusiv a ofițerilor superiori, indicând gradul, data nașterii, structura de care aparțineau și nivelul de acces la informații clasificate.

General-colonelul Rustam Muradov, adjunct al comandantului-șef al forțelor terestre ruse, a condus delegația rusă, potrivit listei și unui al doilea document militar consultat de Reuters.

Potrivit celui de-al doilea document, general-maiorul chinez Li Jinsun, șeful Academiei Militare de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică a APL, a participat la deschiderea unuia dintre cursuri.

General-maiorul rus Vitali Gherasimov a participat la un curs desfășurat la Bengbu, potrivit listei.