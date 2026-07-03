Reuters: Iranul negociază reluarea exporturilor de petrol către Japonia, după ani în care a vândut exclusiv Chinei

1 minut de citit Publicat la 19:54 03 Iul 2026 Modificat la 19:54 03 Iul 2026

Derogarea, parte a discuțiilor de pace de 60 de zile dintre Teheran și Washington, a fost emisă pe 22 iunie și expiră pe 21 august. sursa foto: Getty

Iranul a început discuții cu companii japoneze în baza unei derogări de la sancțiunile americane, care îi permit să reia vânzările de petrol, deși potențialii cumpărători solicită o derogare mai lungă și garanții cu privire la siguranța navelor, au declarat surse iraniene și occidentale pentru Reuters.

Derogarea, parte a discuțiilor de pace de 60 de zile dintre Teheran și Washington, a fost emisă pe 22 iunie și expiră pe 21 august.

Trei cumpărători japonezi analizau posibile achiziții de țiței din Iran, primele lor tranzacții din 2019, au declarat două surse iraniene.

Oficialii japonezi și iranieni au fost implicați în discuții inițiale despre posibile vânzări de petrol, a declarat separat o sursă occidentală din industrie, familiarizată cu problema.

Un oficial de la Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI) din Japonia, care supraveghează infrastructura de aprovizionare cu combustibil, a declarat că nu are cunoștință despre o astfel de discuție.

Japonia, Coreea de Sud, India și țările europene au încetat să mai cumpere petrol iranian atunci când sancțiunile americane s-au înăsprit în urma retragerii președintelui american Donald Trump din pactul nuclear al Iranului în 2018.

China a fost principalul cumpărător al Iranului în ultimii ani.

Orice achiziție japoneză ar avea legătură cu companii private, a declarat un oficial separat METI pentru Reuters în iunie, dar a spus că nu este clar dacă astfel de acorduri vor continua, având în vedere timpii de transport și contractele existente.

De asemenea, siguranța transportului cu petroliere ar trebui stabilită, a adăugat oficialul.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat că orice acord ar necesita ca SUA să prelungească derogarea actuală, având în vedere timpul de transport dintre Japonia și Iran.

Oficialul a adăugat că încărcăturile vor fi realizate pe insula Kharg din Iran și vor fi folosite petroliere operate de japonezi.