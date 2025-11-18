Reuters: Trump este de acord cu o lege care să sancționeze cu tarife de 500% țările care cooperează cu Rusia, însă pune o condiție

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să semneze un proiect de lege care impune sancțiuni țărilor care continuă să coopereze cu Rusia. Cu toate acestea, o condiție pentru aceasta este ca el să păstreze autoritatea finală asupra oricăror restricții, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Reuters, potrivit The Moscow Times.

Oficialul a declarat că administrația prezidențială va insista asupra unui limbaj specific care să garanteze că Trump poate impune sancțiuni în mod independent. Oficialul a adăugat că Washingtonul continuă să negocieze cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „acesta nu a fost un punct central [recent] pentru că avem multe alte lucruri pe cap”.

Proiectul de lege în cauză ar împuternici Statele Unite să impună tarife de până la 500% asupra importurilor din țările care achiziționează energie rusească și nu sprijină activ Ucraina.

Unul dintre susținătorii proiectului de lege, senatorul republican Lindsey Graham, a numit astfel de restricții „devastatoare” pentru economia rusă. Cu o zi înainte, senatorul a anunțat că Congresul SUA va începe să avanseze proiectul de lege „cu binecuvântarea lui Trump”.

„Această legislație este concepută pentru a-i oferi președintelui Trump mai multă flexibilitate și autoritate pentru a-l împinge pe [președintele rus Vladimir] Putin către discuții de pace, vizând în același timp atât pe Putin însuși, cât și țări precum Iranul care îl susțin”, a remarcat Graham.

Anterior, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că președintele american va crește presiunea asupra lui Putin dacă acesta nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina. El a subliniat că noile sancțiuni impuse de Washington sunt „doar începutul”:

„Trump deține toate cărțile, iar aceasta este doar una dintre ele. Sunt multe altele.” Înainte de aceasta, SUA au impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, pentru prima dată de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Acest lucru i-a determinat pe unii cumpărători din India și China să înceteze să mai cumpere petrol rusesc.

Kremlinul a menționat anterior că Rusia nu se mai simte intimidată de sancțiuni, deoarece țara s-a obișnuit cu acestea, iar Ministerul Finanțelor a promis că va diversifica aprovizionarea cu bunuri interzise la export către Statele Unite.