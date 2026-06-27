Revoltă în Veneția unde ambasadorul american Fertitta va ajunge cu superiahtul său uriaș: "Să aducem înapoi crocodilii"

Ambasadorul american Tilman Fertitta va ajunge cu în Venetia cu superiahtul său, Boardwalk. FOTO: Profimedia Images

Venețienii pregătesc un protest față de vizita ambasadorului american Tilman Fertitta, care va ajunge cu în oraș cu superiahtul său de 117 metri. Activiștii se tem că nava va ancora în lagună, chiar în perioada uneia dintre cele mai importante sărbători locale, scrie The Guardian.

"Anul trecut am stricat petrecerea de la nunta lui Jeff Bezos. Anul acesta, haideți să stricăm turul ambasadorului!", a spus Stella Faye, cercetătoare și activistă în vârstă de 28 de ani, la o întâlnire la care au participat aproximativ 40 de demonstranți.

În iunie anul trecut, nunta fastuoasă a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, cu Lauren Sánchez, a fost perturbată de protestele venețienilor. Localnicii au acuzat atunci că orașul lor este transformat într-un decor de lux pentru oamenii foarte bogați.

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Acum, activiștii vor să îi ofere o primire asemănătoare ambasadorului Tilman Fertitta. Acesta intenționează să ajungă la Veneția pe 17 iulie, cu iahtul său personal, în cadrul unei croaziere de-a lungul coastelor Italiei. Turul este organizat pentru a marca relațiile dintre Roma și Washington și împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Fertitta l-a numit "Coastal Diplomacy 250".

La întâlnirea activiștilor, cineva a sugerat, spre amuzamentul celor prezenți, "să aducă înapoi crocodilii". Era o referire la protestul de anul trecut, când demonstranții au amenințat că vor umple canalele Veneției cu crocodili gonflabili. Presiunea a fost suficientă atunci pentru ca recepția nunții Bezos-Sánchez să fie mutată în ultimul moment.

Activiștii se tem că Fertitta ar putea acosta în centrul istoric al Veneției în timpul Festa del Redentore, una dintre cele mai importante tradiții ale orașului. Sărbătoarea are loc în al treilea weekend din iulie și e un moment de marcare a sfârșitului unei epidemii de ciumă bubonică din secolul al XVI-lea, care a ucis peste 50.000 de oameni în doar doi ani, mai mult decât numărul actual al locuitorilor oficiali ai orașului.

În fiecare an, între insula principală a Veneției și biserica Redentore, de pe insula Giudecca, este construit un pod plutitor temporar. Venețienii îl traversează pentru a merge la biserică și a aduce mulțumiri. Momentul principal al sărbătorii este focul de artificii de sâmbătă seara, urmărit de mii de localnici de pe maluri, din bărci, de pe canalul Giudecca și din zona Pieței San Marco.

"Redentore este una dintre puținele ocazii care încă le aparțin oamenilor din Veneția", a spus Stella Faye.

Un superiaht de 450 de milioane de dolari

Anul acesta însă, localnicii se tem că priveliștea le-ar putea fi blocată de iahtul ambasadorului american. Boardwalk, nava lui Fertitta, are șase punți, 32 de metri înălțime, două heliporturi și două piscine. Valoarea sa este estimată la 450 de milioane de dolari.

Potrivit site-ului Venezia Terminal Passeggeri, care gestionează cererile de acostare pentru iahturi, cele mai centrale locuri pentru o navă de această dimensiune sunt în zona Punta della Dogana, în fața bisericii Redentore, sau pe Riva dei Sette Martiri, un loc popular printre localnici pentru urmărirea focurilor de artificii.

"Faptul că orașul ar permite acestui iaht să vină la Veneția ar fi o palmă dată venețienilor", a spus Giulia Cacopardo, o activistă în vârstă de 29 de ani. "Într-un oraș în care calitatea vieții este la pământ, pentru că nu ai unde să locuiești și există doar locuri de muncă nesigure, avem miliardari care cred că pot face orice vor. Este aroganța banilor, să vii la o sărbătoare a cetățenilor despre care probabil nu știi nimic."

În timpul întâlnirii, mai mulți participanți au vorbit despre felul în care Veneția este tratată tot mai des ca o vitrină, un decor spectaculos care poate fi cumpărat temporar de celebrități, oameni de afaceri sau politicieni foarte bogați.

Activiștii au invocat și riscuri de siguranță. Ei spun că poliția locală ar putea fi nevoită să se concentreze pe protejarea ambasadorului și pe gestionarea traficului de bărci din jurul iahtului, în loc să se ocupe de buna desfășurare a sărbătorii pentru venețieni. "Nu este doar un inconvenient, este un pericol pentru public", a spus Faye.

Protestatarii au ales sloganul "Venezia non si USA", un joc de cuvinte care poate fi tradus prin "Veneția nu se folosește".

Tilman Fertitta este un magnat al divertismentului, proprietar al echipei NBA Houston Rockets, și are o avere estimată la 14,2 miliarde de dolari. El a contribuit la finanțarea campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2024.

Vizita lui Fertitta are loc într-un moment în care relațiile dintre Donald Trump și premierul Italiei, Giorgia Meloni, sunt tensionate. Disputa s-a accentuat după ce Trump a spus că Meloni l-ar fi "implorat" să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța, de la jumătatea lunii iunie. Meloni a răspuns: "Nici eu, nici Italia nu cerșim vreodată."

Fertitta a încercat să minimalizeze episodul într-un interviu acordat miercuri postului italian Sky TG24. El a spus că cei doi lideri sunt "pe aceeași lungime de undă".