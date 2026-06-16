Revoluția energiei regenerabile din Spania dă rezultate: facturile la electricitate sunt mai mici, în plină criză energetică

Revoluția energiei regenerabile din Spania dă rezultate: facturile la electricitate sunt mai mici. Foto: Getty Images

O nouă analiză arată cum gospodăriile din Spania au economisit fiecare câte 10 euro pe lună la facturile de electricitate, de când strâmtoarea Ormuz a fost închisă efectiv în martie. Datorită tranziției către o energie curată, de la nivel naţional, sursele regenerabile de energie au redus influența combustibililor fosili asupra prețului energiei electrice cu 75%, în ultimii 7 ani, în Spania, notează Euronews.

Gazul este de obicei cea mai scumpă sursă de electricitate și crește prețurile la electricitate în fiecare oră în care este utilizat pentru energie.

În Spania, influența gazului asupra prețului energiei a scăzut la doar 9% din ore de la începutul anului 2026, față de 52% din ore în 2021, potrivit analizei realizate de grupul de reflecție independent Ember în domeniul energiei. Acest lucru se datorează în principal boom-ului energiei eoliene și solare, care a crescut cu 37% între 2021 și 2025.

Facturile la electricitate din Spania au scăzut, în timp ce multe alte țări au înregistrat o creștere de la criza energetică cauzată de izbucnirea războiului din Iran.

„Creșterea energiei eoliene și solare acționează ca un scut împotriva impactului instabilității globale asupra prețurilor”, spune Chris Rosslowe, autorul raportului. „În timp ce prețurile la gaze cresc brusc, energiile regenerabile mențin facturile la energie reduse pentru gospodăriile și întreprinderile spaniole.”

Spania a renunțat la cărbune

Spania este "rază de soare" în cursa europeană a energiilor regenerabile. Din 2019, și-a dublat capacitatea eoliană și solară, adăugând peste 40 GW, mai mult decât orice altă țară din UE, cu excepția Germaniei, a cărei piață energetică este de două ori mai mare decât cea a Spaniei.

Spania nu a folosit deloc energie pe bază de cărbune în august 2025. Cu mult față de acum doar 10 ani, când cărbunele reprezenta un sfert din energia Spaniei.

Acest lucru arată cât de repede își pot schimba țările sursele de energie. „Nu aveți nevoie de soarele spaniol pentru a realiza ceea ce a făcut Spania, fiecare țară din Europa ar putea utiliza mai bine propriile resurse eoliene și solare pentru a reduce dependența de gazele scumpe”, argumentează Rosslowe.

Energia din Italia, de 3 ori mai scumpă

În Italia, mai dependentă de gaze, prețurile la energie electrică au fost în medie de 143 EUR/MWh în martie anul acesta, de trei ori mai mari decât în ​​Spania (42 EUR/MWh). De la începutul lunii martie 2026, prețurile angro la energie electrică din Spania au fost constant printre cele mai scăzute din Europa.

În ansamblu, UE și-a crescut importurile de combustibili fosili de la începutul războiului din Iran, împovărând blocul comunitar cu o factură energetică de 60 de miliarde de euro din cauza războiului.

„Mai puțin de cinci procente (2 miliarde de euro) din această sumă au fost direcționate către măsuri de electrificare, singura investiție structurală care reduce expunerea astăzi și construiește reziliență energetică pentru mâine”, spune Alice Moscovici, cercetător la think tank-ul european Jacques Delors Institute.

Taxele pe electricitate

Creșterea cu 60% a prețurilor angro la gazele naturale din UE, raportată de Ember, de la începutul războiului din Iran, are un câștigător clar: giganții combustibililor fosili. Un studiu din martie 2026 realizat de Greenpeace a constatat că companiile petroliere din UE încasau profituri suplimentare de 81,4 milioane de euro în fiecare zi. Mulți experți au solicitat o taxă neașteptată pe aceste profituri excesive.

Anul trecut, 28% din factura medie de electricitate a consumatorului european a fost cheltuită pe impozite și taxe, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Mulți consideră acest lucru ca fiind deosebit de nedrept, deoarece taxele pe electricitate sunt mult mai mari decât cele pe combustibilii fosili - în ciuda faptului că aceștia sunt principala cauză a crizei climatice și naturale.

În Spania, taxele pe electricitate au fost de 4,2 ori mai mari decât cele pe gazele naturale în 2025, în timp ce cele din Germania au fost de 3,2 ori mai mari.

Spania a luat măsura de a încerca să redreseze acest echilibru. Reducerile temporare de impozite între martie și mai 2026 au eliminat 8 euro din factura lunară tipică de energie electrică din Spania, oferind atât o ușurare consumatorilor, cât și acționând ca o pârghie pentru încurajarea electrificării – cheia reducerii dependenței Spaniei de combustibilii fosili importați.

Facturile spaniolilor ar putea scădea şi mai mult

În aprilie 2025, întreaga Spanie a fost cufundată într-o pană de curent masivă. Scene haotice au arătat familii stând în casele lor, la lumina lumânării, iar traficul rutier era perturbat, mii de oameni erau blocați în tunelurile de metrou, afacerile se închideau. De asemenea, oamenii nu puteau efectua apeluri prin rețele mobile şi trebuiau să achite doar cash. Un raport de 472 de pagini a concluzionat că o serie de fluctuații de tensiune au dus la pană de curent.

Dar guvernul spaniol nu a lăsat nici pană de curent, nici criticile pe scară largă să încetinească avântul său în ceea ce privește energiile regenerabile. Între mai 2025 și februarie 2026, Spania a adăugat o medie de 1,3 GW de capacitate eoliană și solară pe lună, peste media de 1,2 GW din cele 12 luni anterioare.

Pana de curent a dus într-adevăr la trecerea rețelei electrice în „mod consolidat” pentru a asigura stabilitatea. Dacă această măsură ar fi oprită, facturile ar putea fi și mai mici. Însă alte măsuri menite să asigure stabilitatea rețelei sunt vești bune.

Din raportul Ember: „Guvernul spaniol a introdus un pachet suplimentar de măsuri de urgență menite să îmbunătățească reziliența sistemului energetic.” Acestea au inclus facilitarea utilizării stocării în baterii la centralele regenerabile existente, prin scutirea acestora de evaluări de mediu suplimentare.

"Prin stimularea surselor regenerabile și a integrării acestora, aceste dezvoltări în domeniul stocării ar trebui să reducă și mai mult rolul gazelor în sistemul energetic al Spaniei și influența acestuia asupra prețurilor.”