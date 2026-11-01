Rezultate Exit-poll: Iliana Iotova, candidata pro-Moscova, câștigă alegerile prezidențiale în Bulgaria

1 minut de citit Publicat la 21:07 01 Noi 2026 Modificat la 21:08 01 Noi 2026

Sondajele arată că Iliana Iotova a obţinut 52,5% din voturi. FOTO: Profimedia Images

Preşedinta la final de mandat Iliana Iotova, care pledează pentru dialog cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Bulgaria, potrivit mai multor sondaje la ieşirea de la urne, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Cu un rezultat între 50,7 şi 52,5% potrivit acestor sondaje, ea îl devansează semnificativ pe rivalul său Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar susţinut de opoziţia pro-occidentală, care ar fi adunat între 43,4 şi 44% din sufragii.

Aceste estimări provizorii trebuie să fie confirmate de rezultatele oficiale, menţionează AFP.

De altfel, în săptămânile premergătoare scrutinului, sondajele estimau că Iotova va obține între 41% și 47% din voturi, în timp ce Ghiurov era creditat cu un scor cuprins între 28% și 31%.

Prezența a fost extrem de mică în primul tur

Duminică, 25 octombrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale, prezența la vot a fost extrem de scăzut. Până la ora 16:00 prezența era de 15,95%, cea mai mică din ultimii 20 de ani.

Scrutinul de duminică a căpătat și o importanță suplimentară după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastelor Bulgariei, soldate, cel mai probabil, cu moartea a aproximativ 24 de marinari de diferite naționalități.

Atacurile, care au provocat condamnări internaționale și îngrijorări privind extinderea războiului din Ucraina, au determinat guvernul bulgar să solicite asistență din partea aliaților pentru consolidarea securității maritime. Bulgaria a evitat să acuze direct Rusia de comiterea atacurilor, însă prim-ministrul Rumen Radev a declarat că rezultatul acestora „avantajează Federația Rusă”.

Ambii candidați principali la președinție au condamnat atacurile, dar au poziții diferite în privința războiului în ansamblu.

Iliana Iotova, adeptă a dialogului cu Moscova

Iotova, fostă vicepreședintă, a devenit președintă interimară în ianuarie, după ce Radev a demisionat pentru a participa la alegerile parlamentare, pe care le-a câștigat cu o platformă considerată favorabilă Kremlinului de numeroși analiști politici.

Ea devine astfel prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei.

„Adversarii mei susțin că trebuie să existe un război de uzură”, a declarat ea la un miting organizat joi, 22 octombrie.

„Adevărul este că noi toți suntem cei mai epuizați”, a mai adăugat ea.