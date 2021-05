Fața nevăzută a războiului. Rinichiul unui evreu ucis în Lod a ajuns în corpul unei femei arabe din Ierusalim

De etnie arabă și de religie creștină, femeia născută acum mai bine de o jumătate de secol în Orașul vechi al Ierusalimului se baza până recent pe ședințe regulate de dializă, după ce i-au cedat rinichii.

Apoi a sunat telefonul: era disponibil un rinichi. Aweis (foto, stânga) a fost operată luni, la faimosul centru medical universitar Hadassah din Ierusalim.

Când s-a trezit de sub anestezie, nu știa de la cine a primit rinichiul. Apoi a aflat: donatorul este Yigal Yehoshua, un israelian care a murit în urma confruntărilor violente între arabi și evrei în orașul Lod.

Randa Aweis, femeia arabă care a primit rinichiul unui evreu: "Am întrebat cum a fost posibil. Mi-au spus că e un dar"

"Am spus: 'Ce? Cum se poate? Cum de am primit rinichiul? Și mi-au spus că am primit un dar. Rinichiul e un dar de la Ygal'. Am fost mișcată: în război, un evreu i-a dat un rinichi unui arab", a mărturisit femeia, conform CNN.

Ygal Yehoshua, 56 de ani, a suferit răni critice după ce a fost atacat de un grup de arabi tineri în Lod.

El a murit după o săptămână și, înainte de a fi îngropat (foto, dreapta), rinichiul său a ajuns în corpul lui Aweis.

Fratele său, Efi, l-a vegheat timp de șase zile pe patul de spital, sperând într-o minune.

"Am așteptat să te trezești. Zi după zi. Un deget, un braț, un picior, un cuvânt. N-ai făcut niciun rău. Ai plătit cu viața. Ți-ai dat viața pentru alții, vei fi binecuvântat", l-a evocat el pe cel dispărut.

Aweis, căreia moartea lui Ygal i-a schimbat viața, are cuvinte și emoții asemănătoare cu ale fratelui Efi: "Bietul om, ce le-a făcut? De ce l-au ucis? Cum se va descurca soția lui cu copiii?"

Randa Aweis: "Am crescut printre evrei, în Ierusalim. Nu exista rasism"

Femeia a menționează că a crescut, ea însăși, într-o comunitate israelo-arabă din Ierusalim.

"Nu exista rasism. Nici din partea evreilor, nici din partea arabilor. Am crescut printre evrei, copiii noștri au crescut împreună cu copii evrei", își amintește Aweis.

Medicul care a operat-o este dr. Abed Khalaeileh, un palestinian născut la Ierusalim. Dr. Khalaeileh insistă că el și colegii săi tratează pe toată lumea ca ființe umane.

"Nu există alb și negru, tratamentul este egal. Toți primesc asistență medicală în mod egal"

Șef al unității de transplant, dr. Khalaeileh adaugă: "Lumea transplantului este o lume a umanității și e important să ne amintim asta. Oamenii se nasc din nou".

Aweis, care, de-acum, are în corpul său rinichiul lui Ygal, speră că va putea să ușureze măcar parțial durerea familiei acestuia.

Ea a vorbit deja cu membrii familiei și vrea să îi viziteze de îndată ce iese din spital, pentru a le mulțumi și a-i îmbărbăta.

"Am să le mulțumesc. Nu mai trebuie să sufere. Ygal se duce în Rai, unde este mai bine decât aici", promite ea și adaugă un mesaj deopotrivă pentru arabi și pentru evrei:

"Ar trebui să trăim împreună, în pace. Ar trebui să fim fericiți".

