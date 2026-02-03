Român, arestat în Germania pentru că ar fi încercat să saboteze nave militare în portul Hamburg

Un român în vârstă de 37 de ani și un grec în vârstă de 54 de ani au fost arestați, sub suspiciunea de tentativă de sabotaj împotriva navelor militare germane în portul Hamburg, transmite Frankfurter Allgemeine Zeitung, care citează un comunicat al procurorilor germani.

Cei doi suspecți sunt acuzați că ar fi încercat, anul trecut, să producă pagube la mai multe corvete destinate Marinei Germane în timp ce se aflau într-un șantier naval.

Potrivit Parchetului din Hamburg, bărbații arestați sunt un român în vârstă de 37 de ani și un grec în vârstă de 54 de ani. Aceștia sunt acuzați că au lucrat în port și că au manipulat și sabotat sisteme tehnice la bordul navelor andocate la un șantier naval. Printre altele, ar fi introdus 20 de kilograme de „pietriș de sablare” în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce și ar fi dezactivat întrerupătoarele de siguranță.

Conform rapoartelor, faptele au fost descoperite la timp, prevenind astfel avarierea navelor. În caz contrar, corvete ar fi putut fi grav avariate, a declarat parchetul.

Acest lucru, ar fi putut „pune în pericol securitatea Republicii Federale Germania și eficacitatea operațională a forțelor armate”. Cei doi suspecți sunt acuzați de tentativă de sabotaj al echipamentelor defensive. Inițial, nu au fost dezvăluite alte detalii cu privire la posibilul motiv.

Pe lângă arestări, au fost percheziționate și apartamentele suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală.