România vrea să preia Portul Giurgiulești din Republica Moldova, dar tranzacția e blocată. BERD nu a anunțat câștigătorul licitației

Publicat la 22:09 10 Noi 2025

BERD a preluat Danube Logistics printr-un intermediar offshore, iar fostul proprietar contestă tranzacți. FOTO: Hepta

Guvernul României, prin intermediul companiei sale portuare Administrația Porturilor Maritime (CNAPM), este aproape de a cumpăra cel mai mare port din Republica Moldova, Giurgiulești (PILG), de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a declarat în urmă cu câteva zile, într-un interviu, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, citat de Romanian Insider.

Din punct de vedere tehnic, ținta este Danube Logistics (Moldova), operatorul Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) în baza unui contract de investiții încheiat în 2004 cu autoritățile moldovene.

„Suntem câștigătorii și vom avea o discuție săptămâna viitoare cu ministrul [moldovean] al Transporturilor, Vladimir Bolea”, a declarat ministrul Șerban.

Asta deși BERD, care controlează operatorul portului, prin Danube Logistics, nu a confirmat oficial finalul procedurii de vânzare.

Necesitatea prelungirii regimului special de "port liber internațional"

Mai mult, ministrul Transporturilor a spus că există, mai multe condiții pe care autoritățile Republicii Moldova trebuie să le îndeplinească înainte de preluarea PILG. Ciprian Șerban nu a oferit detalii suplimentare.

Totuși, acesta a vorbit despre prelungirea regimului special de „port liber internațional”, care expiră în 2030 și este necesară pentru ca investiția României să fie rentabilă.

În prezent, Danube Logistics, deținută indirect 100% de BERD, operează Portul Internațional Liber Giurgiulești în baza unui acord de concesiune pe 99 de ani, dar regimul special de „port liber internațional” expiră în 2030.

„Sunt deschiși și vor face această modificare (va prelungi regimul special n.r.) cât mai curând posibil”, a spus Șerban.

Un alt blocaj privind achiziția portului este legată de acțiunea în instanță a Fondului Proprietatea. Pentru a facilita tranzacția, Guvernul României este pregătit să cumpere participația de 20% pe care Fondul Proprietatea (FP) o deține la Administrația Porturilor Maritime, a declarat ministrul.

FP contestă preluarea portului

FP a contestat în instanță planificarea preluării de către Administrația Porturilor Maritime, susținând că tranzacția prezintă o serie de riscuri financiare, economice și de mediu și că evaluările privind posibilul profit ar fi „excesiv de optimiste”, deoarece nu se bazează pe o analiză strategică detaliată, potrivit Europa Liberă.

„Consider că este mult mai viabil să abordăm Fondul Proprietatea și să cumpărăm cele 20% la «preț de inventar» (valoare contabilă, n.r.) și, eventual, să listăm ulterior 10%. Acest lucru ar aduce statului un profit de 1,5 - 2 miliarde de lei [300-400 de milioane de euro]”, a declarat Ciprian Șerban.

Rămâne neclar de ce FP, care a pledat constant pentru listarea CNAPM la Bursa de Valori București și s-a opus managementului defectuos al companiei, ar accepta o astfel de tranzacție. FP a contestat în instanță oferta CNAPM pentru Danube Logistics, iar cazul nu este încă închis.

Ministrul a declarat că a existat o discuție preliminară informală cu prim-ministrul despre astfel de planuri de cumpărare și că va redacta o propunere formală și o va depune. Un astfel de acord ar debloca tranzacția.

BERD nu a anunțat încă oficial rezultatul „procesului structurat de fuziuni și achiziții printr-o licitație internațională” inițiat în aprilie 2025, pentru a identifica potențiali investitori strategici și financiari care pot sprijini în continuare dezvoltarea cu succes pe termen lung a activului strategic pentru Moldova.

Astfel, România continuă negocierile cu BERD cu privire la achiziția PILG.

Oferta Bucureștiului se ridică la aproximativ 88 de milioane de euro, 60 de milioane de euro pentru achiziție și 28 de milioane de euro în investiții. CNAPM a primit deja aprobarea guvernului moldovean pentru a achiziționa Danube Logistics, potrivit unui comunicat de presă emis de executivul de la Chișinău pe 11 iulie.

Litigiul din Republica Moldova privind proprietatea operatorului portului

Cel mai important blocaj este litigiul din Republica Moldova privind proprietatea asupra Danube Logistics, operatorul portului.

BERD a preluat Danube Logistics printr-un intermediar offshore, iar fostul proprietar contestă tranzacția. În acest context, există o hotărâre judecătorească provizorie care blochează activele Danube Logistics ca despăgubire

Danube Logistics (Moldova) a fost preluată de BERD în 2021 printr-un intermediar offshore de la un fost bancher BERD (Thomas Moser), care, la rândul său, a preluat-o de la investitorul inițial, Rafiq Aliyev.

Acesta din urmă a obținut o hotărâre judecătorească împotriva lui Moser, blocând activele Danube Logistics în titlu de despăgubire – un caz care nu a fost încă soluționat pentru că încă nu a primit o rezoluție finală în Moldova. Președinta Maia Sandu a promis că nicio înțelegere nu va fi încheiată înainte de o hotărâre judecătorească definitivă.