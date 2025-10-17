RoPower Nuclear colaborează cu unul dintre liderii globali în domeniul software-ului pentru analiza combustibilului nuclear

RoPower Nuclear, compania de proiect responsabilă pentru construcția și punerea în funcțiune a proiectului SMR de la Doicești, anunță semnarea unui contract cu Studsvik Scandpower, unul dintre liderii globali în domeniul software-ului dedicat analizei combustibilului nuclear. Compania de origine suedeză este parte a grupului Studsvik AB, fondat în 1947, cu scopul de a dezvolta instalații nucleare.

”Codurile de calcul nuclear sunt utilizate în special pentru simularea și analiza combustibilului nuclear cât și a siguranței reactorilor. Am căutat o soluție consacrată pe piață, oferită de o companie cu experiență dovedită, practic, în dezvoltarea proiectelor aplicabile centralelor nucleare care folosesc principiul apei sub presiune (PWR), iar Studsvik Scandpower a răspuns precis așteptărilor noastre”, a declarat Directorul Tehnic al RoPower Nuclear, Dr. Ing. Dan Șerbănescu.

”Centrala SMR de la Doicești va folosi în mare masură același principiu tehnologic cu alte peste 300 de centrale nucleare din întreaga lume, căruia i se adaugă noi sisteme de protecție pentru asigurarea unui înalt grad de securitate nucleară și eficiență economică. Trebuie să reținem că tehnologia SMR nu este neapărat nouă, în domeniul utilizării combustibilului nuclear și nu numai. Este o tehnologie demonstrată în aproape jumătate de secol de operare și experiență. Tocmai de aceea apelăm la echipe și companii care au o reputație impecabilă în domeniul nuclear, cum este Studsvik Scandpower”, a mai explicat acesta. „Suntem mândri să contribuim cu instrumentele noastre software, deja testate, la acest proiect inovator”, a declarat Art Wharton, președintele Grupului Studsvik Scandpower. „România stabilește un precedent pentru noua generație de energie nucleară și suntem onorați să facem parte din acest demers.”

Proiectul SMR de la Doicești se află actualmente în faza 2 de proiectare, inginerie și design (FEED 2), având în rolul de contractor principal compania americană Fluor Corporation. Decizia finală de investiție este așteptată pentru anul 2026.

Despre RoPower Nuclear

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doicești, județul Dâmbovița. Fondată în 2022, RoPower este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA, compania națională de energie nucleară, și Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra. RoPower Nuclear colaborează cu parteneri internaționali de prestigiu, precum NuScale Power, Fluor Corporation ori Samsung C&T pentru realizarea fazelor de inginerie și proiectare (FEED) ale proiectului.

Despre Proiectul SMR de la Doicești

Proiectul presupune construcția unei centrale modulare cu o capacitate instalată de 462 MWe, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune din Doicești. Noua centrală va utiliza tehnologia NuScale Power, prin punerea în funcțiune a șase reactoare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Energia generată de centrala de la Doicești va contribui la tranziția verde și concomitent la menținerea stabilității Sistemului Energetic Național, printr-un mix unic între emisii zero de CO2 în atmosferă și livrare de energie în bandă, indiferent de condițiile meteorologice sau momentul zilei și poate constitui împreună cu sursele regenerabile din zonă, o platformă hibridă de energie care stimulează dezvoltarea economică și socială.