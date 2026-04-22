Rover-ul Curiosity al NASA a descoperit în premieră noi molecule organice pe planeta Marte. Ele sunt esențiale pentru apariția vieții

Rover-ul Curiosity al NASA a detectat molecule organice pe planeta Marte, inclusiv substanțe chimice considerate esențiale pentru viața pe Pământ, relatează The Guardian. Cinci din șapte molecule identificate pe fundul unui crater în apropierea ecuatorului marțian au fost descoperite pentru prima dată pe Planeta Roșie.

Analiza realizată de rover-ul robotic nu poate, însă, să arate clar dacă aceste molecule organice au stat la baza vieții pe Marte în istoria planetei, dacă au fost aduse din spațiu de meteoriți sau dacă s-au format pur și simplu prin procese geologice naturale.

Totuși, descoperirea presupune că dacă pe Marte a existat cândva viață microbiană, urmele chimice ale sale rămân încă acolo.

„Credem că ne uităm în aceste momente la materie organică conservată pe Marte vreme de 3,5 miliarde de ani”, spune Amy Williams, astro-geolog la Universitatea din Florida și cercetătoarea pentru misiunea Curiosity. Ea a condus experimentul.

„Putem spune cu siguranță că e vorba de viață extraterestră? Încă nu, informațiile nu sunt suficiente”.

Rover-ul Curiosity, care are dimensiunile unei mașini, se plimbă în jurul craterului Gale și muntelui Sharp de 14 ani – el a ajuns prima oară pe Marte în 2012.

Condițiile la suprafața planetei Marte sunt aspre, iar temperaturile scad până la minus 100 de gradeCElsius noaptea.

Lipsa atmosferei face ca Marte să fie brăzdată constant de radiație solară. În trecutul în depărtat, însă, este foarte probabil ca apa lichidă să fi fost prezentă pe planetă, într-o perioadă în care ea încă avea o atmosferă care să o protejeze de radiație.

„Avea toate condițiile pentru existența vieții, în aceeași perioadă în care viața începea să apară și pe Pământ”, spune Andrew Coates, cercetător în domeniul planetelor la Unviersity College London.

Cercetătorii nu sunt încă siguri dacă urmele chimice ale existenței vieții din această „fereastră” de habitabilitate din urmă cu între 3,7 și 4,1 miliarde de ani ar fi putut să supraviețuiască până astăzi.

„Multă vreme am crezut că materia organică va fi fost puternic degradată de aceste radiații și e foarte interesant să vedem că material biologic complex poate să supraviețuiască la acest nivel”, adăugat el.

Rover-ul și-a folosit recent instrumentele pentru a căuta și a detecta compuși chimici care pot să demonstreze existența vieții pe planeta Marte. Curiosity a identificat benzotiofen – un compus chimic sulfuros care ajune deseori pe planete prin căderea meteoriților.

Experimentul a arătat și că avem pe Marte prezența unui compus organic pe baă de nitrogen care are o structură similară cu cea a precursorilor ADN-ului.

„Mai sunt niște etape lipsă între ce am găsit și ADN-ul. Dar este cu siguranță un precursor al ADN-ul pe care îl știm acum. Vorbim în mare parte de cărămizi, nu de casă. Aceste molecule pot fi produse și geologic.

Aceiași compuși ajung pe Marte din meteoriți, așa cum au ajuns și pe Pământ, unde au pornit procesul de apariție a vieții așa cum o știm pe planeta noastră”, a adăugat Williams.