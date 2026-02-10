Rubio va vizita Ungaria și Slovacia, după ce Trump și-a exprimat susținerea pentru „adevăratul prieten și luptător” Viktor Orban. FOTO: Getty Images

Șeful diplomației americane Marco Rubio va merge în Ungaria săptămâna viitoare, după ce președintele Donald Trump i-a oferit 'întregul' sprijin naționalistului Viktor Orban și în contextul în care relațiile transatlantice ajung la un punct tensionat, a transmis luni purtătorul său de cuvânt.

Rubio va vizita Ungaria, precum și Slovacia, condusă tot de un aliat de dreapta al lui Trump, după ce va participa la Conferința de Securitate de la München în weekend, unde anul trecut vicepreședintele JD Vance a stârnit indignare denunțând atacurile asupra libertății de exprimare în Europa.

Călătoria lui Rubio are loc în contextul în care tensiunile cresc din nou între Statele Unite și Uniunea Europeană, după declarațiile lui Trump privind anexarea Groenlandei.

Duminică și luni, la Budapesta, Rubio „se va întâlni cu oficiali maghiari în poziții cheie pentru a consolida interesele noastre bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul nostru față de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale și față de parteneriatul energetic dintre SUA și Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, citat de France24.

Săptămâna trecută, Trump i-a transmis un mesaj de susținere lui Viktor Orban printr-o postare pe rețelele sociale, președintele american numindu-l pe acesta „un adevărat prieten, luptător și câștigător”.

Cu puțin peste două luni înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, campania electorală din Ungaria a intrat într-o nouă etapă, ambele tabere intensificându-și promisiunile. Partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, aflat la guvernare cu majoritate absolută de aproape 16 ani, se confruntă cu o provocare serioasă din partea Partidului Tisza, condus de Peter Magyar, care conduce în majoritatea sondajelor de opinie, scrie Euronews.

Miza scrutinului depășește granițele Ungariei. Budapesta se află în centrul mai multor dispute la nivel european: este singura țară sancționată pentru corupție sistemică în UE și a devenit un obstacol în calea unității europene, de la sancțiuni până la sprijinul pentru Ucraina.