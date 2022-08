Rușii dau năvală să-și ia haine din Occident, poate pentru ultima dată

Cozi lungi de oameni au fost semnalate în fața unui magazin H&M din centrul comercial Aviapark din capitala rusă.

Alte cozi au fost remarcate în centrul comercial Metropolis.

H&M a fost prezent în Rusia din 2009 și are 170 de magazine în 65 de orașe.

Compania, care deține mărci precum Monki, Weekday, Cos şi Cheap Monday, şi-a întrerupt activitatea în Rusia în martie, după invazia în Ucraina.

Patru luni mai târziu, H&M a anunțat că își încheie definitiv activitatea în Rusia.

