Rusia a atacat Odesa în plină zi cu rachete balistice. Sunt morți și răniți

Cel puţin o persoană a fost ucisă vineri în oraşul ucrainean Odesa într-un atac rusesc cu două rachete balistice împotriva infrastructurii portuare, care a făcut de asemenea opt răniţi, dintre care patru grav, potrivit şefului administraţiei militare a regiunii omonime, Oleg Kiper, citat de EFE.

Kiper a indicat că atacul a avut loc la scurt timp după ora locală 16:00 (13:00 GMT), iar persoane ucisă este un angajat al portului Odesa.

„Medicii noştri le oferă (răniţilor) toată asistenţa necesară şi luptă pentru viaţa şi sănătatea fiecăruia dintre ei”, a scris Kiper pe contul său de Telegram.

An Iskander-M ballistic missile just hit Odesa city centre.



Following up. pic.twitter.com/SbxvBTkSTh