Rusia a avansat în Ucraina de două ori mai mult în ianuarie față de decembrie. În cât timp ar cuceri Donbasul dacă păstrează acest ritm

1 minut de citit Publicat la 16:39 02 Feb 2026 Modificat la 16:39 02 Feb 2026

Foto: Profimedia Images

Trupele ruse şi-au accelerat avansul în Ucraina în cursul lunii ianuarie, capturând aproape de două ori mai mult teritoriu faţă de luna precedentă, potrivit unei analize AFP în baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), informează Agerpres. Rusia a cucerit 481 de kilometri pătraţi în ianuarie, faţă de 244 km pătrați în decembrie 2025, unul din cele mai importante progrese înregistrate într-o lună de iarnă de la începutul invaziei rusești, la începutul lui 2022.

Avansul trupelor ruse are loc în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, condiţii care complică foarte mult operaţiunile ofensive.

În Donbas, zonă industrială şi minieră din estul ţării, revendicată de Rusia, armata rusă controlează, de acum, aproape în totalitate regiunea Lugansk şi 83% din teritoriul regiunii Doneţk.

În cadrul negocierilor diplomatice în curs, Rusia a cerut Ucrainei să-şi retragă forţele din teritoriul rămas sub control ucrainean în regiunea Doneţk, ceea ce Ucraina a refuzat până acum să o facă.

La fel ca lunile precedente, Rusia a avansat cel mai mult în ianuarie în alte regiuni: în Dnipropetrovsk, unde forţele ruse au pătruns în vara anului 2025 şi în Zaporojie, unde de acum se află la mai puţin de 30 kilometri de capitala regională.

Armata rusă a avansat, de asemenea, în regiunea Harkov şi Sumi.

În ritmul actual, forţele ruse ar avea nevoie de încă 18 luni pentru a cuceri complet Donbasul, o regiune puternic fortificată, potrivit unor calcule ale AFP. Dar din cauza uzurii forţelor pe câmpul de luptă, ritmul de înaintare ar putea creşte exponenţial.

Rusia, care a invadat Ucraina în februarie 2022, ocupă în prezent 19,5% din teritoriul ţării. O treime din această suprafaţă se afla deja sub controlul regimului de la Kremlin sau al forţelor pro-ruse încă din 2014.

Aceste suprafeţe cucerite cuprind zonele controlate de Rusia, potrivit Ucrainei şi observatorilor militari, precum şi cele revendicate de armata rusă, dar neconfirmate.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că problema teritorială reprezintă principalul punct de blocaj în negocierile desfăşurate de luna trecută la Abu Dhabi în prezenţa americanilor. O nouă rundă de discuţii este prevăzută pentru sfârşitul acestei săptămâni.