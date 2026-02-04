Rusia a bombardat o piață din Ucraina cu muniție cu dispersie - șapte morți și opt răniți

1 minut de citit Publicat la 16:34 04 Feb 2026 Modificat la 16:34 04 Feb 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Forțele ruse au atacat orașul ucrainean Drujkivka, din regiunea Donețk, cu muniție cu dispersie, în dimineața zilei de 4 februarie, a anunțat guvernatorul Vadim Filașkin. Șapte oameni au fost uciși și alți opt au fost răniți, iar echipele de urgență încă acționează la fața locului, informează Kyiv Independent.

Oficialul ucrainean spune că piața din oraș, acolo unde se adunaseră oameni pentru a face cumpărături, a fost lovită direct. Blocuri de locuințe au fost și ele lovite și avariate.

Drujkivka se află în zona de aglomerare urbană a patru orașe. Acolo se află majoritatea populației ucrainene rămasă în regiunile aflate încă sub control ucrainean – între hub-ul logistic Kramatorsk și orașul Konstiantinvka, aflat pe linia frontului și în mare parte distrus de forțele ruse.

De-a lungul anului 2025, rușii au adus linia frontului la 15 kilometri de oraș, iar acum orașul este în bătaia dronelor FPV (First-Person View).

Aceste orașe sunt revendicate în continuare de ruși, iar invadatorii cer evacuarea și cedarea lor ca „punct de plecare” pentru pornirea negocierilor de pace.

Restul de teritoriu din Donețk încă controlat de ucraineni are o populație de aproximativ 200.000 de oameni.

„E vorba de o nouă crimă de război și o dovadă în plus că toate susținerile rușilor despre «armistițiu» n-au nicio valoare”, a scris Filașkin pe rețelele sociale.