Ucraina afirmă că peste 20.000 de soldaţi străini s-ar fi alăturat trupelor ucrainene împotriva armatei ruse. Ministerul rus al Apărării susţine în raport că numărul ar fi de doar 2.741 şi că este în continuă scădere.

"În ultimele trei săptămâni, numărul mercenarilor aflaţi în Ucraina a scăzut de la 3.221 la 2.741, ca urmare a acţiunilor ofensive ale unităţilor forţelor armate ruse şi ale miliţiilor populare din republicile Lugansk şi Doneţk" se arată în raport.

Printre soldaţii străini s-ar afla şi cetăţeni români, iar autorităţile din Rusia susţin că au ucis 21 în ultimele trei săptămâni.

"Polonia este din nou în fruntea listei în ceea ce priveşte viteza şi numărul de luptători ucişi în această perioadă, cu 166 de luptători polonezi ucişi. Dintre reprezentanţii georgieni, 50 de soldaţi au fost ucişi, iar Marea Britanie a pierdut alţi 23 de mercenari în Ucraina.

De asemenea, 21 de luptători români şi 15 canadieni au fost ucişi în trei săptămâni", transmite Ministerul rus al Apărării.

