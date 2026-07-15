Rusia amenință că orice forță occidentală trimisă în Ucraina, chiar și în cazul unui acord de pace, va fi considerată „țintă legitimă”

Rusia consideră „inacceptabilă” desfășurarea în Ucraina de contingente militare din ţările aşa-numitei "Coaliţii a Voinţei". Foto: Profimedia Images

Rusia a anunțat miercuri că orice forţă multinaţională trimisă de aliaţii Kievului pentru a fi desfăşurată în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace ar fi inacceptabilă pentru Moscova, pentru care ar reprezenta o ameninţare şi o ţintă militară legitimă, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Aliaţii occidentali din "Coaliţia Voinţei", formată din peste 35 de ţări care au promis sprijin Ucrainei în faţa agresiunii Rusiei, s-au întâlnit la Paris săptămâna aceasta. Ei şi-au reafirmat intenţia de a desfăşura o astfel de forţă după încheierea ostilităţilor, pentru a oferi asigurări Ucrainei şi pentru a o ajuta să-şi refacă forţele.

Ei au spus, de asemenea, că în lunile următoare vor avea loc exerciţii pentru a demonstra capacitatea de acţiune a forţei planificate, cunoscută sub numele de Forţa Multinaţională pentru Ucraina (MNF-U).

"În acest context, am dori să reiterăm că desfăşurarea oricăror contingente militare din ţările aşa-numitei "Coaliţii a Voinţei" în Ucraina este inacceptabilă pentru ţara noastră", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

"Repet: aceasta ar echivala, de facto, cu o intervenţie străină şi o escaladare a ameninţărilor la adresa securităţii Rusiei. Am considera astfel de unităţi drept ţinte militare legitime", a mai spus ea.