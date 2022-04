Atac armat la grădiniță, în Rusia. Cel puțin doi copii au fost uciși, în regiunea Ulianovsk

"Conform informațiilor preliminare, au avut loc împușcături într-o grădiniță. Doi copii, o profesoară și atacatorul au murit", a declarat pentru AFP Dmitri Kamal, șeful Departamentului de informare al regiunii Ulianovsk.

El a menționat că anchetatorii se află la fața locului.

Vârstele copiilor uciși nu erau cunoscute la momentul transmiterii acestei știri.

Potrivit oficialului rus, ar fi vorba de copii cu vârste între trei și șase ani.

Ulterior, Serghei Morozov, fost guvernator al regiunii, a spus că a fost ucis un cadru didactic iar copii omorâți în cursul atacului erau născuți în anii 2016 și 2018. El a confirmat, de asemenea, că trăgătorul s-a sinucis.

O sursă din rândul forțele de ordine a declarat agenției ruse TASS că incidentul ar putea fi rezultatul unui "conflict intern".

#BREAKING

Reported Murder-suicide shooting at a kindergarten in #Ulyanovsk #Russia with several casualties



The motives behind the shooting are currently unknown, & personal info on the shooter is yet to be released