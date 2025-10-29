Rusia atacă pozițiile ucrainene cu "tancuri țestoasă”. Au trecut de asaltul dronelor pe frontul din Pokrovsk

Armata rusă a aruncat în luptă așa numitele “tancuri țestoasă. Foto: Captura video

În încercarea disperată de a ocupa orașul fortificat Pokrovsk, armata rusă a aruncat în luptă așa numitele “tancuri țestoasă”, al căror blindaj a fost modificat pentru a neutraliza minele și pentru a rezista asaltului cu drone. Potrivit rapoartelor publicate pe canalele de telegram, nu mai puțin de 29 de astfel de vehicule rusești au atacat pozițiile ucrainene la nord-est de orașul-fortăreață Pokrovsk, la începutul acestei săptămâni.

Un grup de brigăzi ucrainene, inclusiv Brigăzile Mecanizate 33 și 93, asistate de Corpul 1 Azov și Forțele Sistemelor Fără Pilot, au distrus peste jumătate dintre tancurile țestoasă ale Rusiei. Totuși o duzină de blindate au reușit să treacă printre loviturile dronelor și să străpungă importante poziții ucrainene, potrivit platformei Trench Art.

Kremlinul a petrecut o mare parte din acest an căutând soluții pentru modificarea blindajului tancurilor astfel încât să reziste atacurilor cu dorne. La începutul lunii octombrie, tancuri modificate, cu un blindaj ce seamănă cu carapacea unei țestoase, au fost mobilizate pe front.

Russia has attempted a fourth large-scale mechanised assault on the Shakhove salient in the Dobropillya direction.



6 groups of 4-5 vehicles advanced down separate routes, attempting to complicate Ukrainian attempts at repelling it with drones and artillery. This proved more… pic.twitter.com/85nGUE4mV9 — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) October 27, 2025

Mai întâi, au atacat în est, în jurul localității Pokrovsk și în sud, în jurul localității Mala Tokmachka. Săptămâna trecută, au avansat de-a lungul unui al treilea front - lângă Siversk, în regiunea Donețk din estul Ucrainei. A fost un eșec costisitor. Dar următorul asalt mecanizat asupra Siverskului a trezit îngrijorare în rândul oficialilor militari ucraineni.

De ce au trezit îngrijorare "tancurile țestoasă" rusești

Regimentele și brigăzile rusești la est de Siversk, inclusiv posibil Regimentele 6 și 7 de Pușcași Motorizați, au adunat un număr mare de tancuri pentru atacul de zi, inclusiv: un tanc, trei vehicule de luptă interioare, trei vehicule de teren și aproximativ 20 de motociclete.

„Tancul țestoasă” blindat, învelit într-o carcasă metalică cu blindaj anti-dronă suplimentar, a condus atacul. Tancurile, echipate cu un cilindru de minat montat în față, au detonat în siguranță mai multe mine și a evitat mai multe drone explozive, în timp ce se deplasau spre vest.

După ce a absorbit zeci de explozii, tancurile au început să cedeze în cele din urmă minelor care, aparent, au lovit compartimentul motorului, scoțându-le din funcțiune. Echipajul a ieșit din vehiculele în flăcări, doar pentru a cădea victimă altor drone care au lovit de sus.

Specialiștii susțin că pierderea a jumătate dintr-un grup de asalt de mărimea unui batalion ar fi catastrofală pentru orice altă armată. Pentru armata rusă, ar putea reprezenta de fapt un fel de victorie. Este posibil ca suficientă infanterie să fi supraviețuit asaltului pentru a găsi poziții acoperite și a crea un adăpost pentru eventualele întăriri.

Dacă aceste întăriri vor ajunge la timp, rușii ar putea să-și consolideze noile poziții și să creeze oportunități pentru avansuri viitoare. Dacă Pokrovsk va cădea, armata rusă va avea o cale mai clară spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele orașe libere majore din regiunea Donețk.