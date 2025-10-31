Rusia atacă Ucraina cu rachete capabile să transporte arme nucleare. Din cauza lor, Trump a retras SUA dintr-un pact încheiat în 1987

Rusia atacă Ucraina cu rachete capabile să transporte arme nucleare. Foto: Colaj Profimedia Images/GettyImages

Armata rusă a lansat, în ultimele 3 luni, cel puțin 23 de rachete 9M729 asupra teritoriului ucrainean. Aceste rachete, care l-au determinat pe Donald Trump să retragă SUA, în primul lui mandat, din Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune, semnat iniţial în 1987, pot fi înarmate atât cu focoase convenționale, cât și cu focoase nucleare, informează Moscow Times.

Primele utilizări ale acestor arme au avut loc în 2022, iar în ultimele luni au devenit obișnuite. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybikha, a declarat că aceasta a fost prima dată când Moscova a folosit rachete 9M729 în condiții reale de luptă - „în Ucraina sau oriunde altundeva”.

Cât de periculoasă este racheta 9M729

Racheta 9M729 a fost unul dintre motivele pentru care administrația Donald Trump a decis să se retragă din Tratatul INF în 2019. Washingtonul a susținut la acea vreme că raza sa de acțiune depășea limita de 500 de kilometri.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, raza reală de acțiune a rachetei ar putea fi de aproximativ 2.500 de kilometri.

„Utilizarea de către Rusia a rachetei 9M729, o rachetă interzisă de Tratatul INF, demonstrează disprețul lui Vladimir Putin față de eforturile diplomatice ale Statelor Unite și ale președintelui Trump personal”, a remarcat Sybikha.

Se pare că în data de 5 octombrie, una dintre rachetele lansate de Rusia a parcurs peste 1.200 km, atingând o țintă în Ucraina. Experții subliniază că utilizarea rachetelor 9M729 nu numai că extinde capacitățile de atac cu rază lungă de acțiune ale Rusiei, dar creează și noi riscuri de securitate pentru țările europene.

De ce foloseşte Rusia aceste arme

John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev, a remarcat: „Dacă se va confirma că Rusia folosește rachete cu capacitate nucleară, va fi o problemă nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă”.

„Astfel de arme deschid noi vectori de atac pentru Moscova, complică operațiunile de apărare aeriană și cresc numărul de arme disponibile”, a explicat analistul de securitate globală Jeffrey Lewis de la Middlebury College.

Ucraina a prezentat dovezi fotografice: imagini de la locul atacului din 5 octombrie din satul Lapayevka, soldat cu moartea a patru persoane, arată fragmente marcate 9M729, iar specialiștii consideră că desfășurarea modelului 9M729 ar putea servi unui dublu scop: nu doar testarea sistemului în condiții reale de luptă, ci și demonstrarea în Vest a disponibilității Moscovei de a utiliza arme supuse restricțiilor internaționale.