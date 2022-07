Rusia a bombardat în Donețk un spital, un centru comercial, un Palat al Culturii și un loc de joacă

Informația a fost comunicată de anunțat guvernatorul ucrainean din Donețk, Pavlo Kirilenko.

Potrivit acestuia, rachetele rusești au lovit orașul Drujkivka, unde au avariat un spital, Palatul Culturii, clădiri rezidențiale și un loc de joacă.

De asemenea, pe rețelele de socializare circulă imagini cu un centru comercial din oraș, distrus de loviturile rusești.

"Astron" shopping center in #Druzhkivka, #Donetsk region, #Ukraine. The Russians have confirmed for the hundredth time that they are terrorists!#RussianWarCrimes #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/4uhDFqkjMD