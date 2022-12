Rusia a eliberat-o pe baschetbalista Brittney Griner, pentru traficantul de arme Viktor Bout, în cadrul unui schimb cu SUA. Joe Biden a transmis un mesaj

Conform unor surse citate de postul de televiziune CBS News şi de cotidianul Le Monde, schimbul de deţinuţi între Rusia şi Statele Unite a avut loc astăzi, în Emiratele Arabe Unite, graţie unui acord semnat în urmă cu câteva zile.

Informaţiile privind eliberarea jucătoarei de baschet în schimbul lui Viktor Bout au fost confirmate de oficiali americani citaţi de agenţia The Associated Press.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a publicat, în urmă cu puțin timp, un mesaj, pe Twitter, prin care anunța că a vorbit la telefon cu baschetbalista americană.

"În urmă cu câteva momente am vorbit cu Brittney Griner. Este în siguranță. Este într-un avion. Este în drum spre casă.", a transmis Biden.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

