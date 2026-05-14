Rusia golește închisorile pentru războiul din Ucraina: Numărul deținuților a scăzut cu 40%. Cei care supraviețuiesc scapă de pedeapsă

1 minut de citit Publicat la 17:39 14 Mai 2026 Modificat la 17:39 14 Mai 2026

Rusia golește închisorile pentru războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Numărul deținuților din Rusia a scăzut cu peste 180.000 în ultimii cinci ani, iar una dintre principalele cauze este trimiterea condamnaților pe frontul din Ucraina, potrivit șefului administrației penitenciare ruse.

Rusia, care are unul dintre cele mai mari sisteme penitenciare din lume, moștenit din perioada lagărelor de muncă sovietice, a înregistrat totuși o scădere constantă a deținuților în ultimele două decenii.

În ultimii patru ani de război, autoritățile ruse le-au oferit deținuților posibilitatea de a semna contracte cu armata pentru a lupta în Ucraina, în schimbul reducerii sau anulării pedepselor, dacă supraviețuiesc.

„Dacă la finalul anului 2021 erau 465.000 de deținuți, acum sunt 282.000”, a declarat Arkady Gostev, potrivit TASS, preluată de Euronews.

Scăderea reprezintă aproape 40% din totalul populației din penitenciare

Potrivit lui Gostev, aproximativ 85.000 dintre cei aflați în detenție sunt arestați preventiv și nu au primit încă o sentință definitivă.

Șeful administrației penitenciare a explicat că reducerea numărului de deținuți este legată atât de recrutările pentru război, cât și de aplicarea mai frecventă a pedepselor cu suspendare sau a altor sancțiuni alternative.

Întoarcerea unor foști deținuți de pe front a dus însă la creșterea criminalității și a tensiunilor sociale în Rusia.

Gostev a mai spus că mii de deținuți lucrează în fabrici și ateliere care produc echipamente și bunuri pentru armată, contribuind astfel la economia de război a țării. Sistemul prin care deținuții sunt obligați să muncească este o practică moștenită din perioada Gulagului sovietic.

„Pe parcursul anului, am trimis suplimentar 16.000 de deținuți pentru aceste activități, în special pentru producție”, a declarat Gostev, potrivit TASS.

Acesta a precizat că penitenciarele produc bunuri pentru ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de ruble, adică în jur de 64 de milioane de euro.

În total, producția realizată în penitenciarele rusești a ajuns în 2025 la 47 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 548 de milioane de euro, fără a preciza cât din această sumă este destinată armatei.

Rusia se confruntă și cu o lipsă acută de forță de muncă, în condițiile în care sute de mii de bărbați se află pe front, iar alții au părăsit țara pentru a evita mobilizarea militară