Rusia îl acuză pe jurnalistul Christo Grozev că ar fi orchestrat deturnarea unui MiG-31 ca să lovească baza NATO din România

Christo Grozev a respins acuzațiile ca fiind absurde. FOTO: Captura video/ Channel 4 / Youtube

Serviciile secrete ruse acuză implicarea unui jurnalist bulgar în presupusul complot pentru ca un avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aeriene Ruse, purtătorul rachetei hipersonice aeriene „Kinjal, să lovească baza NATO din România, potrivit Meduza.

Mai exact rușii dau vina pe jurnalistul bulgar de investigații Christo Grozev, care a colaborat cu publicația Bellingcat, cunoscut pentru anchete despre serviciile secrete rusești, dezvăluirea operațiunilor GRU și detalii despre otrăvirea lui Navalnîi.

Pe de altă parte FSB nu face altceva decât să recicleze un narativ vechi, pentru că jurnalistul bulgar a fost acuzat și în 2022 de implicare într-o „operațiune HUR eșuată de deturnare a unui avion de vânătoare Su-34”.

Moscova a susținut marți că a descoperit o operațiune a Direcției Principale de Informații (HUR) a Ucrainei și a „planificatorilor britanici” ai acesteia de a deturna un avion de vânătoare rusesc MiG-31.

Potrivit unui comunicat al Centrului de Relații Publice al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, ofițerii de informații militare ucraineni au încercat să recruteze piloți ruși pentru presupusa schemă, „oferindu-le o plată de trei milioane de dolari americani” în schimbul furtului avionului.

„Serviciul de informații a plănuit apoi să trimită aeronava, înarmată cu o rachetă Kinjal, către cea mai mare bază aeriană NATO din sud-estul Europei, situată la Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de apărarea aeriană”, a susținut FSB.

Agenția a publicat, de asemenea, un videoclip în care apare o persoană purtând o cască de zbor care îi ascunde fața. Bărbatul apare pe fundalul unor avioane militare, vocea sa fiind distorsionată digital. În clip, el susține că, în toamna anului 2024, a fost contactat pe Telegram de cineva care folosea numele „Sergey Lugovsky”, care a spus că este jurnalist de la Bellingcat și s-a oferit să-l plătească pentru „consultanță pe probleme militare”. Pentru a-și confirma identitatea, spune bărbatul, Lugovsky i-a trimis o legitimație de presă. „Cred că adevăratul scop al lui Sergey în contactarea mea a fost să mă compromită și ulterior să folosească acest lucru în avantajul serviciilor de informații”, spune el.

Un agent FSB a declarat pentru agenția de știri de stat rusă TASS că „serviciul de informații a folosit așa-numita organizație jurnalistică Bellingcat, care este controlată de CSI din Marea Britanie”. Sursa a adăugat că, în 2022, FSB îl acuzase deja pe jurnalistul Christo Grozev, care lucra pentru Bellingcat la acea vreme, de implicare într-o „operațiune HUR eșuată de deturnare a unui avion de vânătoare Su-34”.

„Într-una dintre conversațiile noastre, Serghei a menționat că mi-a plătit o recompensă pentru că i-am furnizat informații militare. A spus că banii vor fi transferați pe cardul meu bancar personal”, spune bărbatul din videoclipul FSB, adăugând că „a refuzat să comunice mai departe”.

Bărbatul continuă spunând că, la scurt timp după aceea, a primit un e-mail anonim în care i se oferea un milion de dolari pentru a deturna o aeronavă. Dacă avionul ar fi transportat o rachetă Kinjal, plata ar fi crescut la trei milioane. Un bărbat pe nume Alexander ar fi ținut legătura cu el prin „diverse aplicații de mesagerie străine”, la un moment dat trimițându-i un videoclip care arăta o sumă mare de bani.

Potrivit bărbatului, când a spus că „nu avea suficiente abilități pentru a ateriza singur cu un MiG-31”, Alexander a aranjat un apel telefonic cu un pilot al Forțelor Aeriene Ucrainene care a încercat să-l antreneze de la distanță, asigurându-l că „nu era nimic dificil sau complicat în legătură cu asta”.

Bărbatul din videoclip susține, de asemenea, că planul HUR ar fi prezentat un comandant de zbor rus „neutralizat în aer”. „Voiau să tratez masca de oxigen a comandantului cu un fel de substanță otrăvitoare sau să sparg peretele despărțitor de sticlă și să-l incapacitez”, spune el.

El adaugă că deturnarea trebuia să aibă loc în timpul unui zbor deasupra Mării Negre. „Alexander a sugerat apropierea de un aerodrom din regiunea Odesa din Ucraina prin spațiul aerian românesc deasupra orașului Constanța”, susține bărbatul. Potrivit acestuia, Alexander a promis, de asemenea, că va realiza un reportaj fals care simulează imagini ale unui accident de avion, pentru a-l trimite presei ca articol de copertă.

Mai târziu, marți, FSB a relatat:, „ca răspuns la provocarea” Ucrainei, forțele ruse au lansat luni seară atacuri cu rachete Kinjal împotriva Centrului Principal de Informații Electronice al HUR din regiunea Kiev și a aerodromului Starokostiantyniv din regiunea Hmelnițki, „unde sunt staționate notoriile avioane de vânătoare F-16”.

Grozev a respins acuzațiile ca fiind absurde. „Folosesc o față generată de inteligență artificială, discursul este nefiresc și fals și, pe deasupra, totul nu are sens”, a spus el.

De ce ar folosi „serviciile de informații britanice” sau HUR din Ucraina un jurnalist inexistent dintr-o organizație „indezirabilă” - cineva cu care niciun pilot rus nu ar fi de acord vreodată să vorbească? Și de ce ar arăta o fotografie a unui pilot de elicopter mort ca presupusă dovadă a cât de atractivă era oferta? Întreaga chestiune este atât de stângace încât, în opinia mea, nu merită comentarii suplimentare.

Autoritățile ucrainene nu au comentat afirmațiile FSB.