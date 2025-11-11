FSB îi acuză pe ucraineni că au încercat să deturneze un MiG-31 cu rachetă Kinjal pentru a lovi baza NATO din România

1 minut de citit Publicat la 10:39 11 Noi 2025 Modificat la 10:39 11 Noi 2025

Avion MiG-31 cu rachetă Kinjal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Centrul de Relații Publice al FSB a publicat marți dimineață o declarație conform căreia serviciul special ar fi „descoperit și oprit” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, care viza „deturnarea unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aeriene Ruse, care este purtătorul rachetei hipersonice aeriene „Kinjal” (n.r. Pumnal), în afara țării”, potrivit BBC.

FSB susține că ofițerii serviciului de informații militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o plată de 3 milioane de dolari.

„Ulterior, serviciul special plănuia să trimită avionul cu racheta Kinjal în zona celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în România, la Constanța, unde acesta ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, se arată în declarația FSB citată de agenția Interfax.

Serviciul special rus menționează în comunicatul său de presă și „serviciile de informații britanice”, care ar fi implicate în planificarea unei „provocări de amploare”.

FSB nu a prezentat nicio dovadă. Ucraina nu a comentat încă declarația serviciului special rus.

FSB a anunțat lovituri asupra principalului centru de informații electronice al GUR

Forțele Aerospațiale ale Rusiei au lovit principalul centru de informații electronice al GUR (Direcția Principală de Informații) din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, situat în regiunea Kiev, precum și aerodromul Starokonstantinov, relatează TASS, citând FSB.

Marți dimineață, a fost anunțată o amenințare de atac cu rachete balistice în regiunea Kiev și în unele regiuni ale Ucrainei.

FSB susține că lovitura a fost efectuată ca răspuns la tentativa de deturnare a unui avion MiG-31 cu o rachetă „Kinjal”.

„Ca răspuns la provocarea din perioada 9–10 noiembrie, principalul centru de informații electronice al GUR al Ministerului Apărării al Ucrainei, situat în orașul Brovary, regiunea Kiev, a fost lovit de Forțele Aeriene Ruse cu rachete hipersonice Kinjal”, se arată în declarația citată de serviciul Interfax.