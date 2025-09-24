Rusia pregătește majorarea TVA pentru a putea continua războiul din Ucraina. Putin: SUA au crescut taxele în războiul din Vietnam

Rusia planifică majorarea TVA pentru susținerea producției de război. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Ministerul de Finanțe de la Moscova a anunțat, miercuri, că propune majorarea taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22%, pentru a acoperi cheltuielile militare în al patrulea an al războiului dus de Rusa împotriva Ucrainei, relatează Agerpres, citând presa internațională.

Majorarea ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Anunțul vine după ce președintele Vladimir Putin a semnalat, săptămâna trecută, că este deschis creșterilor de taxe pentru asigurarea finanțării statului pe timp de război.

Putin a spus la momentul respectiv că Statele Unite au crescut impozitarea cetățenilor foarte bogați în timpul războaielor din Coreea şi Vietnam.

Majorarea TVA nu va veni singură

Potrivit Ministerului rus de Finanțe, un TVA mai mare ar avea în primul rând scopul de a finanța apărarea şi securitatea țării. Instituția a confirmat însă că are intenția de a majora și alte taxe, inclusiv cele pentru firmele de jocuri de noroc.

"Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesitățile de apărare şi securitate ale țării şi pentru asistența socială a familiilor celor care participă la operațiunea militară specială", se spune într-un comunicat al ministerului.

Documentul continuă menționând că "resursele bugetare planificate vor face posibilă echiparea forțelor armate cu armele şi echipamentele militare necesare, plata salariilor personalului militar şi sprijinul pentru familiile soldaților, precum şi modernizarea întreprinderilor din industria de apărate".

Trump a indicat starea economiei ruse când a spus că Ucraina poate să-și recâștige teritoriile

Starea economiei ruse a fost invocată marți de președintele SUA, Donald Trump, în mesajul în care a estimat că Ucraina poate să-și recâștige teritoriile pierdute în război și a asemuit statul agresor cu un "tigru de hârtie".

"După ce am reușit să înțeleg pe deplin situația economică și militară din Ucraina și din Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le are Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a recâștiga tot teritoriul pe care l-a avut inițial.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în particular, al NATO, granițele inițiale de la începutul acestui război sunt o opțiune reală.

De ce nu? Rusia luptă fără sens de trei an și jumătate într-un război pe care o putere militară adevărată l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână (...)

Donald Trump: Rusia are mari necazuri economice

Asta face ca Rusia să arate tot mai mult ca un 'tigru de hârtie'.

Atunci când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe și regiuni din Rusia vor afla (...) că majoritatea banilor lor se duc pe lupta împotriva Ucrainei, țară cu un spirit extraordinar (...), Ucraina va reuși, poate, să-și recupereze teritoriul în forma și, cine știe, chiar mai mult de atât!

Putin și Rusia sunt în mare bucluc economic și acum este momentul ca Ucraina să acționeze", a scris Trump pe Truth Social.