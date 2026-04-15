Rusia recunoaşte că a doborât avionul Azerbaijan Airlines, în 2024, când au murit 38 de oameni, şi acceptă să plătească daune

Publicat la 21:12 15 Apr 2026

38 de oameni au murit după prăbușirea avionului. FOTO: Profimedia Images

Rusia și Azerbaidjanul au ajuns la un acord de compensare la aproape 16 luni după ce o rachetă rusească a doborât din greșeală un avion de pasageri azer, au anunțat miercuri ambele țări, notează Moscow Times.

Acordul pare să facă parte din eforturile de rezolvare a unei crize diplomatice care a izbucnit în decembrie 2024, când un zbor al Azerbaijan Airlines care călătorea de la Baku la Groznîi, capitala Ceceniei, a fost atacat de apărarea aeriană rusă.

Avionul s-a prăbușit în cele din urmă în vestul Kazahstanului. În incident, au murit 38 de oameni. La bord erau 62 de persoane.

Într-o declarație comună, ministerele de externe rus și azer au declarat miercuri că au ajuns la o „soluție adecvată, inclusiv plata unor despăgubiri”.

Prăbușirea a fost rezultatul unui „atac neintenționat al unui sistem de apărare aeriană în spațiul aerian rusesc”. Niciuna dintre părți nu a dezvăluit termenii financiari ai acordului.

Rusia n-a recunoscut, iniţial

Inițial, Rusia a încercat să evite responsabilitatea pentru accident, provocând o reacţie dură din partea președintelui azer Ilham Aliyev, care a acuzat autoritățile de la Moscova că încearcă să ascundă și să mușamalizeze dezastrul aerian.

Impasul diplomatic a fost depăşit în octombrie, după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu Aliyev și a recunoscut pentru prima dată că o rachetă rusească a fost responsabilă pentru accidentul mortal.

După recunoașterea lui Putin, Kremlinul a declarat că Rusia și Azerbaidjanul lucrează pentru a „întoarce pagina” în relațiile bilaterale.

O anchetă tehnică privind accidentul continuă în Kazahstan. Rezultatele preliminare au arătat că avionul a fost lovit de „elemente ale unui focos”, deși raportul nu a menționat originea specifică a fragmentelor.