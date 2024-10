Rusia și-a adus rachetele nucleare în poziție de luptă. Pot lovi ținte din toată Europa

Rusia își aduce sistemele de lansare pentru rachete cu capacitate nucleară „pe rutele de patrulare de luptă”, a anunțat presa de stat a țării. Acestea pot lovi ținte aflate la aproape 12.000 de kilometri, potrivit newsweek.com.

TASS a publicat o înregistrare video cu sisteme de lansare pentru racheta balistică intercontinentală (ICBM) Yars în curs de desfășurare la Novosibirsk, în Siberia. În imagini se vede cum armele sunt scoate dintr-un depozit și conduse de-a lungul unui drum.

#BREAKING #WW3 Info: The Yars ICBM missile complex, capable of carrying ☢️ nuclear weapons, was put on combat duty in Novosibirsk, #Russia, - rosZMI



?can hit targets on distance of up to 11,000 km, and has an explosive power of ≈ one million tons. pic.twitter.com/Q7cIoeDVUn