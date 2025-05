Rusia și Ucraina au făcut cel mai mare schimb de prizonieri de când a început invazia. Mii de ucraineni rămân în captivitate

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, că Ucraina a recuperat 390 de prizonieri ucraineni din captivitatea Rusiei, în prima etapă a unui schimb după formula 1.000 pentru 1.000 convenită cu regimul de la Kremlin în urmă cu o săptămână, la Istanbul, potrivit Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Zelenski a spus că se aşteaptă ca acest schimb să continue și sâmbătă şi duminică.

De cealaltă parte, statul agresor a anunţat că a recuperat 270 dintre soldaţii săi şi 120 de civili, inclusiv „locuitori din regiunea Kursk capturaţi de forţele armate ucrainene” în timpul ofensivei lor din vara anului 2024.

„Este foarte important să-i readucem acasă pe toţi cei care sunt în captivitate. Verificăm fiecare nume de familie, informaţii despre fiecare persoană”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Ne vom continua activitatea diplomatică pentru a face posibile astfel de demersuri”, a adăugat el.

Anterior, autorităţile ucrainene au spus că printre prizonierii recuperaţi prin acest schimb figurează puşcaşi marini, soldaţi din forţele aeropurtate şi din apărarea teritorială, precum şi din garda naţională şi poliţia de frontieră.

Schimbul de prizonieri şi de rămășițe ale soldaţilor ucişi în luptă rămâne unul dintre ultimele domenii de cooperare între Ucraina şi Rusia, în timp ce regimul de la Kremlin ocupă, în prezent, aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Anterior, preşedintele american, Donald Trump, salutase începerea acestui schimb major de prizonieri între Ucraina şi Rusia.

După peste trei ani de lupte, mii de prizonieri de război sunt deţinuţi de ambele ţări, dar numărul lor exact nu se cunoaşte.

„Avem confirmarea că aproape 10.000 de persoane se află în captivitate” în mâinile ruşilor, a declarat, în aprilie, comisarul ucrainean pentru persoane dispărute, Artur Dobroserdov.

Rusia oferă foarte puţine informaţii despre soarta prizonierilor ucraineni şi fiecare schimb rezervă multe surprize, a declarat, pentru AFP, un înalt oficial ucrainean, sub rezerva anonimatului.

Ucraina şi Rusia se acuză reciproc de încălcarea Convenţiei de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război, conform agenţiei franceze de presă.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.



