Rusia susţine că începe să facă experimente în Agricultură. Moscova anunţă şi ce fructe tropicale vrea să cultive

Rusia se pregăteşte să înceapă cultivarea bananelor şi a altor fructe tropicale, a declarat luni ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut. "Am început construirea primelor sere pentru banane" şi există propuneri pentru cultivarea de asemenea a altor fructe exotice în Rusia, a afirmat acesta.

"O persoană care se ocupă cu selecţia diferitelor plante ne-a abordat recent. Ne-a spus să-i furnizăm răsaduri de kiwi roşu. Kiwi roşu, o plantă care nu a fost niciodată cultivată în ţara noastră", a continuat titulara Ministerului rus al Agriculturii, conform Agerpres.

Ea a susţinut că la ora actuală în Rusia se poate cultiva "orice", iar după o călătorie efectuată recent în Kazahstan, unde a vizitat sere unde se cultivă banane, nu a exclus posibilitatea unui experiment similar în Rusia, dacă producţia se dovedeşte profitabilă pentru fermierii ruşi.

Rusia a inclus în februarie anul acesta bananele pe lista produselor agricole care pot fi cultivate în ţară. Guvernatorul regiunii sudice Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat în vara care a trecut că prima recoltă locală de banane va ajunge la consumatorii ruşi în anul 2027.

36 de milioane de dolari pentru fructele exotice

Guvernul rus a alocat deja un buget în ruble echivalent cu aproximativ 36 de milioane de dolari pentru o cultură de banane care se va întinde pe 45,9 hectare la periferia oraşului Nevinnomissk, în regiunea Stavropol, unde ar urma să se producă circa 21.500 de tone de banane anual.

Bananele comercializate în prezent în Rusia sunt importate în special din Ecuador, Columbia şi Costa Rica.