Rusia testează „porumbelul biodronă”, controlat de la distanță cu un cip AI implantat în creier. Fiica lui Putin, implicată în proiect

Primul model de „porumbel biodronă” PJN-1, al Rusiei. Foto: Profimedia Images

Un start-up din Rusia a anunțat că a testat cu succes porumbei „biodrone” controlați de la distanță cu ajutorul unor cipuri implantate în creier. Start-up-ul rus Neiry Group a dezvoltat „tehnologii de interfață neuronală” folosite pe porumbeii testați, în colaborare cu Institutul de Inteligență Artificială al Universității de Stat din Moscova, condus de katerina Tihonova, fiica lui Vladimir Putin, informează publicația The Moscow Times.

Conform unui comunicat de presă al companiei, porumbeii cu electrozi implantați sunt capabili să efectueze diverse „sarcini de zbor”.

Astfel, din capul „porumbelului biodronă” iese un fir care face legătura cu cipul implantat în creier și un mini-rucsac fixat pe corpul păsării, prevăzut cu o cameră video și diverse echipamente electronice.

Conform companiei ruse, primele teste au început pe 25 noiembrie 2025 și „zeci de biodrone” au fost produse până în prezent.

Compania insistă asupra misiunii „pașnice” pe care o au astfel de porumbei: monitorizarea facilităților industriale și folosirea acestor păsări în operațiuni de căutare-salvare.

Tehnologia e asigurată de Laboratorul de Interfețe Neuronale Invazie din cadrul Institutului de Inteligență Artificială al Universității de Stat din Moscova.

Rușii se gândesc inclusiv la „reprogramarea” ucrainenilor

Institutul, în colaborare cu aceeași companie Neiry, a efectuat experimente similare cu cipuri implantate în șobolani.

Sprijinul financiar pentru proiectul „porumbeilor biodronă” este asigurat de Funația Inițiativei Naționale Tehnologice (NTI), aflată sub patronajul lui Vladimir Putin, care a investit 360 de milioane de ruble în proiectul Neiry. Alte 300 de miliarde au fost investite de Fundația Voskhod, creată de miliardarul rus Vladimir Potanin.

Fondatorul Neiry, Alexander Panov e un antreprenor controversat, care a numit războiul din Ucraina drept „prea delicat” și care declară la conferințele la care e invitat că scopul său e de „a cuceri lumea cu ajutorul neurotehnologiei”, iar obiectivul pe termen lung al companiei sale este să creeze Homo Superior - următoare evoluție a umanității, după Homo Sapiens.

Panov a pomenit, într-una din postările de pe blogul său, inclusiv despre „vânzarea oamenilor către stat” și „reflash”-ul (reprogramarea) „codului lor cultural” și i-a dat, în acest sens, ca exemplu, pe ucraineni.

Bloomberg a numit drept „dezgustătoare” experimentele pe animale făcute de compania rusă. Panov a comparat manipularea prin cipuri a porumbeilor cu mulsul vacilor sau călăria. Idei privind stimularea creierului la animale datează din anii 1960, fără a se găsi, până în prezent, vreo aplicație practică.