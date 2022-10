Rusia și-a fixat o nouă țintă în Ucraina. Conform manualului, este nevoie de agheasmă, popi și ritualuri specifice

Mai nou, propaganda oficială transmite că obiectivul așa-zisei "operațiuni militare speciale" este desatanizarea Ucrainei.

Adică, alungarea diavolului din Ucraina.

Aleksei Pavlov, secretar al Consiliului de Securitate din Rusia, susține că în țara invadată de trupele Moscovei activează "sute de secte" ai căror membri au abandonat valorile ortodoxe.

Pavlov a declarat că eliminarea acestor secte a devenit unul dintre obiectivele invaziei.

"Cred că, odată cu continuarea operațiunii militare speciale, devine din ce în ce mai urgentă realizarea desatanizării Ucrainei sau, după cum bine a spus șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, 'desatanizarea completă' a acesteia", spune oficialul rus.

Potrivit lui Pavlov, "Biserica Satanei s-a răspândit în Ucraina" iar această religie este una înregistrată oficial în Statele Unite ale Americii, cel mai important susținător militar și politic al Kievlui.

Meanwhile in Russia: since Putin's phony "denazification" never made any sense, now Russia's Security Council is absurdly calling for the "desatanization" of Ukraine. How embarrassing. pic.twitter.com/hxlLCAEBdD