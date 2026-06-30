"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"

Viktor Bout a fost timp de două decenii cel mai cunoscut traficant de arme de pe planetă. Colaj Foto: Hepta / Getty Images

Rusia va fi forțată să atace centre logistice din Polonia, România, Germania și alte țări, care alimentează armata Ucrainei cu drone și arme cu rază lungă de acțiune. Este declaraţia celui supranumit "Negustorul Morţii".

Viktor Bout, unul dintre cei mai cunoscuți traficanți de arme, a fost capturat de americani în 2008 în Thailanda. Eliberat în 2022 de administraţia Biden, în cadrul celui mai urmărit schimb de deţinuţi de după al Doilea Război Mondial, Bout a transmis de la Moscova mai multe ameninţări, inclusiv posibilitatea unui atac nuclear asupra unor ţări europene.

"O singură mișcare greșită a europenilor, știi, care încurajează Ucraina să atace Rusia, poate cauza o reacție, în care, din nou, Rusia ar trebui să răspundă cu toată puterea doar pentru a opri acest lucru, iar apoi va provoca, în cele din urmă, o reacție imprevizibilă. Și putem escalada foarte repede până la schimbul nuclear și atunci nimeni nu știe ce va rămâne din umanitate", a spus Viktor Bout într-un interviu acordat lui Tucker Carlson.

Viktor Bout a fost timp de două decenii cel mai cunoscut traficant de arme de pe planetă, fiind sursă de inspirație pentru un blockbuster la Hollywood.

"În doctria noastră militară, există un postulat, o prevedere, conform căreia, dacă simțim că orice atac împotriva noastră ne amenință existența, vom răspunde cu arme nucleare".

Traficantul spune că Rusia deține al doilea cel mai modern și feroce arsenal nuclear din lume:

"Cu siguranță, cu acele rachete putem șterge și distruge complet toată viața de pe teritorii precum Anglia sau Franța".

Bout a fost capturat în martie 2008 de către americani, după o operațiune spectaculoasă în Thailanda. Condamnat la 25 de ani de închisoare, Bout a fost trimis în 2022 în Rusia de administrația Biden în cadrul unui schimb de prizonieri. vedeta americană de baschet Brittney Griner a fost schimbată cu fostul ofițer rus pe un aeroport din Abu Dhabi. După ce s-a întors acasă, Bout s-a alăturat Partidului Democrat Liberal (LDPR) ultranaționalist și loial Kremlinului.

"Asta ne împinge din nou foarte aproape de conflict, unde în cele din urmă nu am avea altă opțiune decât să începem să atacăm centre logistice din Polonia, România, Germania și din toate aceste țări, pentru că fac parte din conflict. În conformitate cu tot dreptul internațional, avem dreptul deplin să-i atacăm pe cei care produc armament și declară că acestea sunt fabrici aparținând Ucrainei".

În 2024, jurnaliștii de la Wall Street Journal scriau că Bout voia să intermedieze vânzarea de arme de calibru mic către militanții huthii din Yemen, susținuți de Iran.