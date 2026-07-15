Rusia amenință cu armele nucleare. Consilierul lui Putin: „Forțele nucleare strategice navale sunt în alertă maximă de luptă”

Nikolai Patrușev, consilier al președintelui rus și președinte al Colegiului Naval. Foto: Profimedia Images

Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, și unul dintre principalii sfătuitori de la Kremlin, Nikolai Patrușev, a amenințat, miercuri, că forțele nucleare rusești sunt „în alertă maximă de luptă”. Mesajul lui Patrușev vine într-un moment în care Rusia este lovită puternic de ucraineni, care pun presiune pe sistemul energetic prin distrugerea petrolierelor din Marea Azov, prin lovirea rafinăriilor și atacuri în adâncime pe teritoriul Rusiei.

Forțele nucleare strategice navale ale Rusiei sunt în alertă maximă de luptă, a declarat pentru presa rusă de stat Nikolai Patrușev, consilier al președintelui rus și președinte al Colegiului Naval.

„Forțele noastre nucleare strategice navale sunt în deplină pregătire de luptă”, a subliniat Patrușev.

Mai mult, Marina protejează interesele naționale ale Rusiei nu doar în apropierea granițelor sale, ci și în diverse zone ale Oceanului Mondial, a adăugat el.

„Toate amenințările reprezentate de potențialii adversari sunt luate în considerare în planurile de dezvoltare ale Marinei, în special în Strategia de Dezvoltare a Marinei până în 2050. O atenție deosebită este acordată acestor amenințări în proiectul programului de construcție navală al Marinei până în 2050”, a mai spus consilierul lui Putin.

Îngrijorări că Rusia ar putea folosi arme nucleare. China i-ar fi transmis un mesaj lui Putin

Liderii occidentali sunt îngrijorați de o posibilă escaladare a războiului. Analiștii militari și serviciile de informații au avertizat în repetate rânduri că Rusia ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei din cauza situației interne complicate. De asemenea, există îngrijorări în legătură cu posibilitatea folosirii unor arme nucleare tactice în Ucraina.

China a avertizat Rusia împotriva utilizării armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat recent președintele Volodimir Zelenski.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China...a răspuns direct într-o formă ultimativă - că nu se poate gândi în niciun fel la utilizarea armelor nucleare”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara, unde au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului [în Ucraina]”. Zelenski a adăugat că a discutat și subiectul cu președintele american Donald Trump, dar ar prefera să păstreze conținutul acestei conversații private.

Rusia a efectuat un antrenament militar nuclear în Belarus în luna mai, deși președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum de la a emite amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În ciuda presiunilor din partea politicienilor ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă suficiente daune pentru a necesita o reacție nucleară din partea guvernului său.

Luna trecută, deputatul de la Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii din adunare să-i ceară lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.

„Președintele nostru a fost forțat să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, totul nu a mers conform planului. Prin urmare, cred că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o solicitare de a începe utilizarea armelor nucleare...ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, a declarat Perov.