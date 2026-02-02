Rușii au început să extragă ilegal aur din regiunea ocupată Lugansk. FOTO: Getty Images

Autoritățile de ocupație ruse au început ilegal exploatarea aurului în regiunea Lugansk, pe teritoriul aflat sub control Federației Ruse, arată un raport al Centrului Național al Rezistenței (CNS). În raionul Antratsytivskyi au fost emise patru „licențe” pentru explorarea și extracția aurului, precum și pentru căutarea de cupru și zinc, scrie ukranews.com.

Toate permisele sunt emise pentru compania LLC „Mining and Production Company ‘Severnaya’”, care a primit acces monopol la perimetru și dreptul de a extinde lucrările pe o suprafață de peste 250 kilometri pătrați. Informația apare într-un mesaj al Centrului Național al Rezistenței (NRC).

Surse ale NRC afirmă că „Severnaya” a fost creată ca operator tehnic pentru activități în teritoriile temporar ocupate, cu obligații minime privind protecția mediului și responsabilitatea socială. Companiilor li s-au oferit condiții preferențiale, aprobări simplificate pentru proiecte și un regim de control închis, care permite demararea explorărilor fără evaluări complete și fără proceduri publice. Tehnologiile folosite sunt ieftine și agresive, cu utilizarea de cianuri și mercur.

Potrivit analiștilor NRC, extragerea aurului și a metalelor asociate în asemenea condiții va duce inevitabil la otrăvirea masivă a resurselor de apă. Folosirea de cianuri și a reactivilor chimici puternici va introduce toxine în apele subterane și în râurile locale. Drept urmare, apa va deveni improprie chiar și pentru utilizări tehnice, iar fântânile și forajele vor deveni o sursă de intoxicare cronică pentru populație. Asta ar însemna o creștere a bolilor renale și hepatice, a cazurilor de cancer și a intoxicațiilor cu metale grele în rândul civililor.

Efectele asupra solului și aerului ar fi la fel de devastatoare

Operațiunile miniere vor duce la degradarea completă a terenurilor agricole, la acumularea de cadmiu, plumb și arsenic în stratul de sol și la pătrunderea acestor substanțe în lanțul alimentar.

Praful din halde și cariere se va răspândi pe zeci de kilometri, ceea ce va provoca o creștere accentuată a bolilor pulmonare, a alergiilor și a problemelor cardiovasculare. Unele zone s-ar putea transforma, practic, în „zone moarte” ecologic, improprii pentru viață și activitate economică timp de decenii.

În același timp, rămâne o problemă separată: lipsa totală de transparență a procesului. Localnicii nu sunt informați despre lucrări, nivelul de poluare sau măsurile de siguranță. Deciziile se iau în culise, fără mecanisme de control public, iar consecințele reale sunt ascunse sau subestimate intenționat.

„În esență, vorbim despre o extragere accelerată a resurselor din regiunea Luhansk ocupată, în paralel cu distrugerea mediului și subminarea condițiilor de bază de trai pentru populația civilă”, notează Centrul.

Anterior, agenția Ukrainian News Agency a relatat că, potrivit Centrului, rușii ar fi atrași să meargă la război prin oferte de muncă la fictiva „Centrala nucleară Lugansk”.