Rușii nu pot servi cartofi prăjiți la restaurante

Fostele restaurante McDonald's s-au redeschis luna trecută în Rusia sub o nouă conducere și un nou brand, însă succesorul are o problemă: lipsa cartofilor prăjiți.

McDonald's a părăsit Rusia după impunerea sancțiunilor occidentale împotriva campaniei militare a Moscovei în Ucraina, care a inclus sancțiuni economice, astfel că a vândut toate restaurantele pe care le deținea unui alt lanț local în luna mai.

Noul proprietar se confruntă acum cu probleme în asigurarea aprovizionării cu cartofi, acuzând o recoltă slabă în Rusia și dificultatea de a importa cartofi din cauza întreruperii lanțului de aprovizionare.

Sub noul nume Vkusno & tochka, sau ”Tasty and that's it” (Gustos și atât), restaurantele au început să se redeschidă pe 12 iunie și au vândut aproape 120.000 de burgeri în acea zi.

Însă, după ce săptămâna trecută clienții au început să posteze fotografii cu meniuri fără cartofi prăjiți, Vkusno & tochka a declarat că vor lipsi cartofii prăjiți și cartofii wedges din meniurile unora dintre restaurantele deschise, până în toamnă.