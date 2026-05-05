Rușii sunt tot mai dependenți de cash după întreruperile de internet care au blocat plățile digitale

2 minute de citit Publicat la 17:49 05 Mai 2026 Modificat la 17:50 05 Mai 2026

Tranzacțiile în numerar au crescut, ajungând la aproximativ 600 de miliarde de ruble . FOTO: Profimedia Images

Numerarul revine în forță în Rusia, pe măsură ce plățile digitale devin tot mai nesigure, din cauza întreruperilor frecvente ale internetului mobil, despre care Kremlinul susține că au ca scop contracararea amenințării atacurilor cu drone ucrainene, potrivit Bloomberg.

Tranzacțiile în numerar au crescut, ajungând la aproximativ 600 de miliarde de ruble (8 miliarde de dolari) în aprilie. Aceasta este cea mai mare creștere lunară - excluzând vârfurile anuale din decembrie - din septembrie 2022, când președintele Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială pentru războiul din Ucraina, conform calculelor Bloomberg bazate pe date de la Banca Rusiei.

Numerarul în circulație în Rusia a crescut cu peste 1,1 trilioane de ruble în ultimele trei luni, mai mult decât creșterea înregistrată pentru întregul an 2025, arată calculele. Banca centrală a declarat anterior că creșterea numerarului din acest an ar putea fi legată de întreruperile repetate ale internetului mobil, care au obligat consumatorii și întreprinderile să dețină bani fizici pentru a acoperi plățile zilnice.

Adoptarea bancnotelor fizice subliniază compromisul dintre securitate și eficiența economică în Rusia. Măsurile care vizează protejarea orașelor de drone reînvie obiceiurile analogice pe care mulți le considerau a fi relicve ale trecutului după ani de tranziție către plăți fără numerar în zonele urbane.

În aprilie, Putin a recunoscut pentru prima dată problemele de acces la internet în orașele mari, argumentând că acestea sunt necesare pentru a „preveni actele teroriste”, îndemnând totodată agențiile de aplicare a legii să ia în considerare interesele cetățenilor.

Penele de internet pe scară largă au avut loc în multe regiuni ale Rusiei în timpul războiului cu Ucraina, dar anul acesta au lovit și Moscova, un oraș cu peste 13 milioane de locuitori.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apărat în martie măsurile ca fiind necesare „pentru a asigura siguranța cetățenilor”, chiar dacă acestea au perturbat viața de zi cu zi și au determinat comparații sarcastice cu epoca de piatră.

Locuitorii au fost forțați să imprime bilete electronice, să comande taxiuri prin telefonul fix și să facă față incapacității de a plăti pentru parcare. Vânzările de instrumente de comunicare offline, cum ar fi radiourile portabile și pagerele, precum și hărțile pe hârtie, au crescut vertiginos pe măsură ce oamenii se adaptează la închideri.

Perturbările se resimt și în afaceri. Companiile rusești și-au mărit achizițiile de echipamente de telecomunicații concepute pentru a ocoli restricțiile de internet cu 82% în ultimele 12 luni, conform datelor de pe platforma de achiziții TenderPro furnizate către Bloomberg. Numai cererea de echipamente de internet prin satelit s-a dublat.

Penele de internet au complicat operațiunile multor firme, determinând companiile din industria metalurgică, petrol și gaze, substanțe chimice și agricultură să investească masiv în metode alternative de comunicare pentru a menține o activitate neîntreruptă, a declarat TenderPro.

Înaintea paradei militare anuale a Kremlinului din 9 mai, care marchează victoria în cel de-al Doilea Război Mondial, operatorii de rețea au avertizat asupra potențialelor întreruperi ale internetului mobil.